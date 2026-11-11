コモのサンチェス、ニュルブルクリンクで35万ユーロのフェラーリを大破。衝突事故後もけがなし

チェルシーからコモに期限付き移籍中のGKロベルト・サンチェスが、ドイツのニュルブルクリンクで激しい事故に遭った。約35万ユーロ相当のフェラーリ488チャレンジEVOを運転していたが、けがはなかった。

28歳のスペイン人GKは、有名なカラッチョラ・カルーセル・コーナーを走行中、時速約110キロでバリアに衝突。車の前部は大破し、主催者はセッションを約1時間中断した。

『The Sun』によると、サンチェスのすぐ後ろを走っていた英国人の目撃者は、サンチェスが速度を出しすぎていたと話した。GKはすぐに車から降り、けがはない様子で、フェラーリの破片を拾うのを手伝うほどだったという。

サンチェスは友人6人とともに、Circuit Daysが主催する走行イベントに参加していた。「緑の地獄」の異名を持つニュルブルクリンクは、世界でも屈指の難コースで、1976年にはニキ・ラウダの深刻な事故の舞台にもなった。

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このGKが運転をめぐる話題に上るのは初めてではない。昨年4月にはサリーでのスピード違反により、1520ポンドの罰金を科されていた。また、スペイン人GKは高級車への情熱とスーパーカーのコレクションでも知られている。