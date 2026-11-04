コモが水曜夜のチャンピオンズリーグで容赦ない大勝を収めた。セスク・ファブレガス率いるチームはRCランスに9-1で勝利。元FCユトレヒトのFWタソス・ドゥヴィカスがハットトリックを記録し、現在6得点でチャンピオンズリーグの得点ランキング首位に立っている。コモは4試合で勝ち点9と好調。一方、ランスは4試合で勝ち点3にとどまり、巻き返しが必要だ。

コモはコーナーキックから早々に先制した。ドゥヴィカスがファーサイドで押し込む。オフサイドも疑われたが、ランスのDFが対応を怠っていたため、その疑いは誤りだった。スコアは0-1となった。

ドゥヴィカスは30分を過ぎた頃に再び得点。パスがファーサイドへ鮮やかなボールを送り、アレックス・バジェがラインを割る寸前で残してドゥヴィカスにつないだ。FWは難なく押し込んだ。

3点目もほどなく生まれ、今度はパス自身が決めた。アルゼンチン人選手はペナルティーエリア内にドリブルで進入し、左足で強烈なシュートを高い位置に決めた。その後、このゴールを亡くなったテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルに捧げた。

後半開始から2分もたたないうちに0-4となった。パスは一見存在しないようなスペースを見いだしてルイス・ダ・クーニャにつなぎ、ブラジル人選手が左足で冷静に決めた。

ルイス・ミジャのクロスからマルク＝オリヴァー・ケンプフが0-5とすると、そのすぐ後にドゥヴィカスがハットトリックを達成。ギリシャ人FWはパスから絶好のボールを受け、至近距離から迷いなくニアサイドに決めた。

完全に翻弄されたランスへの猛攻は、なおも続いた。62分には早くも7点目を許す。今度はまだ19歳のマッティア・リベラリが得点を挙げた。その後、ルベン・アギラールがコーナーキックから見事なボレーを決め、フランス北部のチームの意地をわずかに示した。

それから5分もたたないうちに、ブーイングを浴びるランスはマルティン・バトゥリナにもゴールを許した。クロアチア人選手は極めて冷静にフェイントを入れ、落ち着いてシュートを決めて1-8。マッテオ・パパッチョーリもスコアボードに名を刻んだ。本人は当初、グラウンダーのシュートがオフサイドで取り消されると思っていたが、得点は認められ、1-9となった。