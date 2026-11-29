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アル・アハリがアンゴラのプリメイロ・デ・アゴストから奪った4ゴールは、CAFコンフェデレーションカップのグループステージにおける力強い滑り出しというだけではなかった。そこには、苦しい時期に指揮を引き継いだサミー・コムサン監督の下、最近のつまずきを乗り越え、本来の姿を取り戻そうとするチームの意欲が数多く込められていた。

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アル・アハリは大陸大会の初戦でプリメイロ・デ・アゴストに4-0で大勝した。結果も内容も低迷していた時期を経て、サポーターに明るい兆しをもたらす勝利となり、この4ゴールがバランスを取り戻す出発点になることが期待されている。

試合後、サミー・コムサン監督は勝利の意味や選手たちとの向き合い方の舞台裏、イマム・アシュールの状況の真相、そして今後の展望について語った。また、モハメド・ハニとアリ・マフムードは、ドレッシングルームの雰囲気や、アンゴラのチームを相手に力強いパフォーマンスを見せられた理由を明かした。

コムサン監督は、この大勝がアル・アハリの個性と強さ、そして常に勝利を求める姿勢を表していると強調し、チームは技術面でも守備面でも、特に相手へのプレッシングにおいて良い姿を見せたと指摘した。

コムサン監督は試合後の記者会見で次のように語った。「この勝利はアル・アハリの個性と強さ、そして勝利への意欲を表している。それはプレッシングでも守備でも、技術面ではっきりと表れていた」

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さらに「負傷者の問題を抱えていたが、それは当然のことだ。それでも、これからの期間でチームを正しい軌道に戻せると思う」と続けた。

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同監督はアル・アハリのサポーターとの関係にも触れ、クラブで長い時間を過ごしてきたこと、そして自身もチームのファンの一人であることから、サポーターが抱える重圧の大きさをよく理解していると説明した。

「クラブで過ごしてきた時間があり、自分もアル・アハリのファンの一人だからこそ、人々の気持ちや、サポーターの心情が選手にどれほど影響するかをよく理解している。サポーターを悲しませるのは、闘志の欠如や良いパフォーマンスを見せられないことだ。この2つは、アル・アハリが長年にわたって当たり前としてきた特長であり、我々はそれを取り戻そうとしている」

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コムサン監督は、チーム内の自信を取り戻すことが今後の最優先事項だと強調し、ワエル・ゴマアとコーチングスタッフがこの役割を助けてくれると述べた。

「ワエル・ゴマアとコーチングスタッフがこの点で私を助けてくれる。全員に自信を取り戻させなければならないし、選手たちには自信を持つことが必要だ。アル・アハリのユニフォームを着る選手には大きな責任と求められるものがある。我々には直すべきミスがあるが、これからの期間でさらに前進していけると思う」

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コムサン監督は、苦しい時期にチームメイトを支えた主将モハメド・エル・シェナウィへの感謝も忘れなかった。また、経験豊富な選手であれ若手であれ、起用可能なすべての選手を信頼していると強調した。

「とりわけモハメド・エル・シェナウィには、この時期に選手たちを支えてくれたことに感謝している。試合ごとにふさわしい選手がいて、異なるアイデアがある。ビッグスターであれ若い選手であれ、起用できるすべての選手を信頼している」

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イマム・アシュールとの特別な合意、バクラルとベンジェディダへの信頼

コムサン監督は、モンセフ・バクラルとソフィアン・ベンジェディダの2人がプリメイロ・デ・アゴスト戦を欠場した舞台裏を明かした。2人の能力への信頼を強調し、出場を見送ったのは今後に向けてより良い状態に仕上げるための措置の一環だったと説明した。

「モンセフ・バクラルとソフィアン・ベンジェディダを信頼している。2人がより良い形で戻ってくるためには、今回欠場させることが重要だった」

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また、負傷の影響でフィジカル面が万全ではなかったイマム・アシュールの状況についても詳しく説明し、先発起用はしないものの、試合の状況に応じて起用する可能性があることで本人と合意していたと明かした。

「イマムは負傷を抱えていて、完全な状態ではなかった。ベンチに座り、彼の力が必要になれば起用するということで合意していた。それを理解してくれたことに感謝している」

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新戦力の補強については、コムサン監督はアル・アハリに必要なものを急いで語ることを避け、チームを正確に評価したうえで、今後補強が必要なポジションが決まると強調した。

同監督は、すべての選手に出場のチャンスがあり、チームに必要なものは年明けに明らかになると説明した。そのうえで、現在はトーゴのアスコ・カラとの次戦に集中していると強調した。

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さらに、次の一戦は自身にとって非常に重要だと指摘した。アル・アハリのグループ首位を確かなものにするためだけでなく、選手たちの準備を進め、全員の出場への意欲をさらに高めるためでもあるという。

ハニ「闘志こそ4ゴールの秘訣、サポーターの姿がうれしかった」

一方、モハメド・ハニはプリメイロ・デ・アゴストに大勝した喜びを語り、この勝利はアル・アハリが本来のレベルを取り戻すうえで重要な一歩だと強調した。チームはこれまで、どんな相手に対しても大きな結果を残し、力強い試合を見せることを当たり前としてきたからだ。

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ハニは、攻撃でも守備でも、全選手が試合を通じて持てる力をすべて出し切ったと説明し、闘志こそがこのスコアでの勝利をもたらした最大の要因だったとの見方を示した。

また、アル・アハリが本来の立ち位置に戻るにはある程度の時間が必要だと指摘しつつも、これからの期間はこれまでよりはるかに良いものになるとの楽観的な見方を示した。

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この試合でアル・アハリのキャプテンを務めたハニは、チームメイトに対する自身の責任についても語り、チーム内に自信を植え付けること、そしてここ数試合で出場機会から遠ざかっていた選手たちを支えることを心がけたと明かした。

ハニはその例として、見事なゴールでアル・アハリの4得点の口火を切ったマフムード・サラーと、アンゴラのチームを相手に際立ったパフォーマンスを見せたアリ・マフムードの名前を挙げた。

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最後に、何よりうれしかったのは、大勝を受けてサポーターが喜びを感じながらカイロ・スタジアムのスタンドを後にしたことだと強調した。そして、選手たちはサポーターの信頼を取り戻し、再び大勢でスタジアムに足を運んでもらえるよう、持てる力のすべてを尽くすと力を込めた。

アリ・マフムード「コムサン監督が自信を取り戻させてくれた、連勝を続けたい」

また、アリ・マフムードもプリメイロ・デ・アゴスト戦の勝利を喜び、この大勝は大陸大会の戦いを続けるうえで、選手たちに大きな精神的弾みを与えるだろうと強調した。

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アル・アハリの同選手は、選手同士でサポーターとの関係を修復し、一致団結して初戦を勝利で飾り、タイトル争いへの第一歩を踏み出すことを誓い合っていたため、チームは強い意欲を持って試合に臨んだと明かした。

さらに、サミー・コムサン監督が選手たちの自信を取り戻すうえで重要な役割を果たし、それが試合でのパフォーマンスに表れたと説明し、今後の試合でも良い結果が続くことへの期待を口にした。

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アリ・マフムードは、アル・アハリは試合終了の笛が鳴った瞬間にプリメイロ・デ・アゴスト戦のページを閉じ、連勝を続けてグループでの立場を固めるため、トーゴのアスコ・カラとの次戦に向けて気持ちを切り替えたと強調した。