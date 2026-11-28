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アル・アハリには、もはやこれ以上時間を無駄にする余裕はない。表彰台に立つことに慣れたチームは、早急に輝きを取り戻し、最近経験した苦しい時期に区切りをつけることを求められている。サポーターは、勝利と、クラブの名と歴史にふさわしいパフォーマンスが戻ってくることを待ち望んでいる。

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アル・アハリのサミー・コムサン監督は、アンゴラのプリメイロ・デ・アゴストとの一戦に向けて初めて公の場で語り、今後に向けた明確なメッセージを発信した。現在の状況を乗り越えるうえで、アル・アハリの「クラブの気質」こそが最大の拠り所であり続けると強調した。一方、主将のモハメド・エル・シェナウィは、チームを本来の軌道に戻し、サポーターを喜ばせるために全力を尽くすと誓った。

これは、本日行われた記者会見でのことだ。会見は、明日予定されているアル・アハリ対プリメイロ・デ・アゴストの一戦に向けたもので、この試合はCAFコンフェデレーションカップのグループステージにおけるチームの初戦となる。

コムサン監督はまず、環状道路で起きた事故の犠牲者に哀悼の意を表し、負傷者の早期回復を願うとともに、この痛ましい状況にある犠牲者の遺族とアル・アハリが連帯していることを強調した。

指揮官はまた、アル・アハリとサポーターとの特別な関係にも触れ、アル・アハリのファンにとってサッカーは試合や結果の枠を超えたものだと強調し、こう語った。「アル・アハリのサポーターにとって、サッカーは単なる90分以上のものだ。我々はサポーターの価値をよく分かっている。アル・アハリというクラブの気質をもって、できる限りのことをするつもりだ。最高の結果を手にするため、最後の1秒まで戦う」

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コムサン監督は、現在の局面ではクラブ内で働くすべての人を支えることが不可欠だと強調した。そのうえで、アル・アハリの指揮を任されることは誰にとっても大きな名誉であり、クラブの目標を達成するために全力で取り組むべき責任として自らの任務に向き合っていると述べた。

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さらに「アル・アハリでプレーするすべての選手を、我々は支えなければならない。アル・アハリを指導する責任を担う者にとって、それは大きな名誉だ。我々はこうした目標の達成に向けて取り組んでいく」と付け加えた。

指揮官は、アル・アハリの気質こそがこれまでもこれからも成功の鍵だと強調した。選手たちの能力、そして現在の局面を乗り越え、さまざまな大会で最高の結果を出してサポーターを満足させようとする彼らの野心と意欲に、大きな信頼を寄せているという。

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また、アル・アハリは常にその歴史にふさわしい地位にあるべきクラブだと説明し、チームが本来の実力を取り戻せると確信していると語った。その根拠として、レアル・マドリーをはじめとする世界的なクラブとの大一番で選手たちが見せた気質を挙げた。

この点について、アル・アハリはかつて世界最強クラスのチームを相手にも力強い気質を示してきたと述べ、コーチングスタッフはそれを再び取り戻し、サポーターが見慣れた姿にチームを戻すことを目指していると語った。

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アラブ・コントラクターズへの感謝、コムサン監督「アル・アハリには恩がある」

コムサン監督は、アラブ・コントラクターズの関係者への感謝も忘れなかった。前職時代に受けた対応への謝意を示すとともに、アル・アハリで培った理念と経験をそこで実践するよう心がけてきたと強調した。

また、アル・アハリには恩があるため、クラブ内で任されるどんな役割も受け入れると述べ、勝利をつかむために持てるすべてを出し切れる自信があると力を込めた。

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今後の責任について問われたコムサン監督は、取り組みはコーチングスタッフだけで完結するものではなく、全員の結束が必要だと説明した。そのうえで、戦術的な考えをパフォーマンスと結果に変える立場にある選手たちが、ピッチ上で最も大きな責任を負うことになると述べた。

さらに、コーチングスタッフは求められる役割を果たすが、選手たちにはどんな細部もおろそかにしないことが求められると付け加えた。アル・アハリはタイトル争いを常としており、サポーターは表彰台の頂点以外を受け入れないからだという。

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アル・アハリのサポーターが常にタイトルを渇望していることは、クラブの歴史を通じて成功を築いてきた最も重要な特徴の一つであり、それが勝利を取り戻すうえで全員に二重の責任を課していると強調した。

注目の一戦については、プリメイロ・デ・アゴストの強さに警戒を示した。相手は組織がしっかりしており、技術面で優れた要素を備えているうえ、あらゆるポジションに脅威となり得る選手がいると語った。

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試合の難しさを認めつつも、指揮官はコーチングスタッフに不安はないと強調した。戦術面、フィジカル面、メンタル面のあらゆる側面から準備を進めており、グループステージで好スタートを切ることの重要性も理解しているという。

また、アル・アハリという名に伴うプレッシャーは今に始まったことではなく、常に最高の結果とすべてのタイトル獲得を求められてきたクラブで働くことの一部だと指摘した。

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コムサン監督は最後に、サポーターの後押しへの信頼を口にした。その支えはアル・アハリの成功を支える最も重要な秘訣の一つだとし、どんな状況でもサポーターが果たしてくれる役割に、選手とコーチングスタッフが感謝していると強調した。

エル・シェナウィ「我々が責任を負う、アル・アハリを本来の軌道に戻す」

一方、アル・アハリの主将モハメド・エル・シェナウィも、記者会見の冒頭で環状道路での事故の犠牲者に哀悼の意を表し、クラブ全体が犠牲者の遺族と連帯していることを強調した。そのうえで、アフリカの大会での一戦に向けたチームの準備について語った。

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アル・アハリの守護神はサポーターに安心を届けるメッセージを送り、チームを本来の軌道に戻し、ここ最近の苦しい状況を克服するために全力を尽くすと誓った。

エル・シェナウィは「チームを本来の軌道に戻すために取り組むことを、皆さんに約束する。我々はこの局面を乗り越えられると強く信じている」と語った。

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主将は、チームに生じた変化もあり、ここ最近は決して楽な時期ではなかったと認めた。選手同士で話し合い、すべての大会でクラブ本来のレベルを取り戻す必要があると確認したという。

また、誰もが自らに課された責任の大きさを理解しており、選手たちは最高のパフォーマンスを見せて勝利をつかむため、ピッチ上で持てる力のすべてを出し切ると強調した。サポーターが現在の状況を理解してくれていることが、彼らを喜ばせたいというチームの決意をさらに強めているとも語った。

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エル・シェナウィは、選手たちにはこれまでの経験とタイトルがあるものの、アル・アハリは大きな野心を持ってプリメイロ・デ・アゴスト戦に臨むと強調した。過去の実績は歩みを止める理由にはならず、むしろさらなるタイトルを目指して努力を続けることを求めるものだという。

さらに、アル・アハリのホームでサポーターに囲まれて試合に臨めることは、サポーターの後押しを大きな力としている選手たちにとって、さらなるモチベーションになると付け加えた。同時に、コーチングスタッフの指示を実行し、その考えをピッチ上で体現することに取り組んでいるという。

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主将は最後に、チームは一つひとつの試合を独立した挑戦として準備していると強調した。他の計算に気を取られることなく、プリメイロ・デ・アゴスト戦に完全に集中しており、アル・アハリの魂と気質を体現する際立ったパフォーマンスを見せるという強い決意があると説明した。