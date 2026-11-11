「コミュニケーションが取れる」フィリップ・トロイ、異様な雰囲気の無観客セルビア戦を楽しみに。ドイツはベルリンでの決戦を見据える

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ドイツ代表がまもなく迎えるUEFAネーションズリーグのベオグラード遠征は、観客の入場が認められず、不気味で無機質な雰囲気の中で行われる。無観客試合の味気なさを嫌う選手は多いが、SCフライブルクのサイドバック、フィリップ・トロイは、ドイツ代表が無観客のスタジアムを有利に生かせると主張している。

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ベオグラードの静寂をどう生かすか

スタディオン・ライコ・ミティッチは、欧州サッカー界でも特に威圧的な雰囲気で知られる。しかし、金曜夜にドイツが迎えるのは、普段とは大きく異なる環境だ。差別的な事案を受けたUEFAの処分により、試合は無観客で行われる。ただし、15歳未満の子どもは人数を制限して入場が認められる。熱狂的なホームサポーターがいないことは、アウェーのドイツにとって戦術面でプラスに働く可能性があると、トロイは考えている。

「もちろん残念だ。サッカー選手なら誰でもファンの前でプレーしたいからね。でも、パンデミック中に似たような経験をしているので、どういうものかは分かっている」とトロイはDFB公式サイトで説明した。静かなスタジアムは、ピッチ上での連係に役立つかもしれないという。「考えられる利点の一つは、ピッチ上でさらに意思疎通を図りやすくなることだ。でも全体としては、この状況が僕たちに大きな影響を与えることはないだろう」

代表での挑戦に応える

トロイにとって、代表チームへの合流は実りある転機となった。すでに代表デビューを果たしているトロイは、デリー・シェルハントら新たに加わった選手をサポートすることもできた。チームには温かく迎え入れる雰囲気があり、経験豊富な選手たちは、新加入選手がクロップの高強度な戦術にできるだけ円滑に適応できるよう、積極的に手を差し伸べているとトロイは語った。

「まず、ここにいられるだけで本当に光栄だ。最初に助けになったのは、ニコ・シュロッターベックのように、すでに知っている選手がかなりいたことだ。みんなが僕たちを温かく迎えてくれた。特に経験豊富な選手たちは、新しく入った選手を知ろうと努めてくれた。僕たちがすんなりなじめるようにしてくれたチーム全員に、心から感謝している。仲間と一緒に取り組むのはとても楽しい。僕自身はすでにチームで2週間を過ごしていたので、デリーがなじめるよう手助けできた」とトロイは付け加えた。

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ユルゲン・クロップの下での戦術的成長

現在のドイツ代表でサイドバックに求められる戦術的な役割には、高い汎用性と攻撃への貢献が含まれる。トロイは代表入りのきっかけとしてフライブルクへの移籍を挙げ、攻撃に参加する自由が増えたことが成長の重要な要因だったと語った。守備の両サイドからゴールを脅かす存在となり、クラブでの好調を代表でも発揮したいと意欲を示している。

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自身の役割やチームメイトとの意思疎通について、トロイはこう語った。「僕はもともと、とてもオープンな性格で、すでに行動で示そうとしている。以前所属したクラブでもそうしてきた。周りの選手と関係を築くのが好きだし、サイドバックとしてピッチ上ではよく声をかける。オランダ戦ではそれがとてもうまくいった。特にヨナタン・ターとはそうだった。僕たちは絶えず声をかけ合い、互いに指示を出していた。それが自信になるし、ほかの選手たちの反応も良かったと思う」

ベルリンでの決戦へ

ネーションズリーグのグループステージが最終盤を迎え、ドイツにとっての重要性は増している。クロップ率いるチームは現在、グループA2でギリシャとオランダの両国を追う厳しい立場にある。月曜日にベルリンで行われる試合を勝ち上がりを懸けた決戦にするには、ベオグラードでの勝利が不可欠とみられている。チームは目の前の一戦に集中しており、セルビアでの異例の状況に目標から気をそらされるつもりはない。

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「グループの行方はまだまったく分からない。ベルリンで決戦を迎えられるよう、セルビア戦には勝つという強い決意で臨む。今はそこに集中している。セルビアでの試合が簡単ではないことは分かっているけど、現地で良い結果を得たい」とトロイは締めくくった。