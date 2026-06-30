2026年W杯ラウンド32でモロッコにPK戦敗退したオランダのロナルド・クーマン監督は、同じ戦術的判断を再び下す用意があると強調した。同時に、不運だったと遺憾の意を表明した。

試合後の会見でクーマンは「アフリカ諸国は戦術も試合への取り組みも進化した。モロッコには才能ある若手が欧州強豪クラブでプレーしており、彼らがランキングでオランダを上回るのは偶然ではない」と語った。

彼は相手のレベルを認めつつ、チームに付きまとった不運への不満も漏らした。試合終了間際に失点し、 さらにPK戦2本目では1－1の同点に。GKバート・フェルベロギンがシュートをセーブしたものの、そのボールを踵でゴール内に押し込んでしまった。

クーマンは「もし彼らがあのPKを外していれば状況は変わっていたが、今日は我々の日ではなかった」と語った。

モンテレイで行われた試合の大半はモロッコが支配した。それでもオランダは72分、コディ・ジャクボのゴールで先制した。

オランダが勝利を確信した瞬間、イッサ・ディウブがロスタイムにヘディングで同点弾。試合は延長へ。PK戦ではモロッコが3－2で勝利した。

5バックを採用した理由については「選手と話し合い、練習分析に基づいて決めた」と説明した。

批判を受けたクーマン監督は「テレビで見るだけでは分からない。私は現場にいて最善を知っている。批判は受け止めるが、我々は守備で上回っていた。同じ状況なら、また同じ決断をする」と反論した。

ベスト32で苦戦する可能性は認識していたが、準備はできていたと強調した。

代表監督の将来については、まず結果を報告し、継続するための条件を分析すると語った。

最後にクーマンは「まず考えを整理し、それから判断する。成果報告は怠らない」と結んだ。