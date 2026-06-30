2026年W杯ラウンド32でモロッコにPK戦の末敗れたオランダのロナルド・クーマン監督は、同じ戦術的判断を再び下す用意があると強調した。同時に、不運だったと遺憾の意を表明した。

試合後の会見でクーマンは「アフリカ諸国は戦術や試合への取り組みが進化した。モロッコには才能ある若手が欧州強豪クラブでプレーしており、ランキングでオランダを上回るのも偶然ではない」と語った。

彼は相手の強さを認めつつ、チームに付きまとった不運への不満も漏らした。試合終了間際に失点し、 さらにPK戦2本目では、GKバート・フェルベロギンがセーブしたボールをかかとでオウンゴールしてしまい、1－1の同点となった。

クーマン監督は「もし彼らがあのPKを外していれば状況は変わっていたが、今日は我々の日ではなかった」と語った。

モンテレイで行われた試合の大半はモロッコが支配した。それでもオランダは72分、コーディ・ジャクボのゴールで先制した。

オランダが勝利を確信した瞬間、イッサ・ディウブがロスタイムにヘディングで同点弾。試合は延長へ。PK戦ではモロッコが3－2で勝利した。

5バックを採用した理由については「選手と話し合い、練習分析に基づいて決めた」と説明した。

批判を受けたクーマン監督は「テレビで見ただけで判断しないでほしい。私は現場にいて最善を知っている。守備は良かったし、また同じ決断をする」と語った。

ベスト32で苦戦する可能性は認識していたが、準備はできていたと強調した。

代表監督の将来については、まず結果を報告し、継続して職務を遂行できる条件があるかを分析すると語った。

最後にクーマンは「まずは考えを整理し、それから決断する。成果報告は怠らない」と結んだ。