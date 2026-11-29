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スポーツ界の注目を集める出来事となった。アル・ナスルに所属するフランス人ウイング、キングスレイ・コマンがサウジアラビアの首都リヤドでイスラム教への改宗を正式に表明した。イスラム教について学ぶ過程では、チームメイトのサディオ・マネとモハメド・シマカンが大きな役割を果たしたという。

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コマンは日曜日の午後、リヤドのウンム・アル・ハマーム地区にあるキング・ハーリド・モスクでイスラム教への改宗を表明した。これに伴い、この決断に至るまでの経緯について新たな詳細が明らかになっている。これまでの期間、アル・ナスルのチームメイトとの関係が彼の歩みにおいて重要な役割を果たしていたのだ。

マネとシマカン、サッカーの枠を超えた役割

『 アル・リヤディーヤ 』紙の情報筋によると、セネガル人のサディオ・マネとフランス人DFモハメド・シマカンは、昨シーズンからコマンにイスラム教を紹介した中心的な人物だった。2人はコマンとの距離を縮め、宗教やその教えについて語り合っていたという。

今回の決断は一時的な思いつきによるものではない。フランス人ウイングのイスラム教への関心は一定の期間にわたって続き、その間、試合や練習の場を離れたところでもチームメイトとの距離が一層縮まっていった。

改宗表明前からアル・ナスルの施設で礼拝

注目すべき点として、コマンは今シーズン序盤、アル・ナスルの練習施設「ダール・アル・ナスル」で、複数のチームメイトとともに何度も集団礼拝に参加していた。モスクで正式に改宗を表明する以前から、イスラム教との関わりが始まっていたことを示している。

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今回の改宗表明は、アル・ナスルの選手同士の関係が持つ人間的な一面を浮き彫りにした。マネとシマカンの影響は、ピッチ上で共にプレーすることにとどまらず、チームメイトの私生活にまで及んだのである。

アル・ナスルのスターにとって新たな経験

コマンは2025年夏にドイツのバイエルンからアル・ナスルに加入し、サウジアラビアのピッチで新たな挑戦をスタートさせた。それまでは欧州の複数のビッグクラブでプロとしてのキャリアを積んできた。

コマンは昨夏に30歳を迎え、首都のクラブとは2028年6月末までの契約を結んでいる。チームでのプレーを続ける中で、サウジアラビアでの歩みは個人としても重要な節目を迎えることとなった。