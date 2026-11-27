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サウジアラビアのアル・ナスルは、フランス人ウイングのキングスレイ・コマンに続き、ロシュン・サウジリーグで注目のアル・ハズム戦を前に新たな外国人スター選手を欠くことになった。

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アル・ナスルは明日土曜日、ロシュン・サウジリーグ第13節で、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムに乗り込み、アル・ハズムと対戦する。

サウジアラビア紙『アシャルク・アルアウサト』によると、アル・ナスルを率いるオーストラリア人のアンジェ・ポステコグルー監督は、メディカルスタッフの勧告に基づき、フランス人DFモハメド・シマカンをメンバーから外すことを決めた。

シマカンはアル・ナスルの直近の全体練習に参加していたものの、メディカルスタッフは疲労の蓄積や、ここ最近抱えていた負傷の再発を避けるため、休養させることを選んだ。

シマカンは昨年10月、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節でウズベキスタンのネフチに3-1で勝利した試合で負傷していた。

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この負傷により、フランス人DFはロシュン・サウジリーグ第10節と第11節のネオム戦とアル・ファイサリ戦、さらにAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第3節のウズベキスタンのパフタコール戦を欠場した。

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シマカンはその後、直近3試合でアル・ナスルのピッチに復帰している。具体的には、ロシュン・サウジリーグ第12節と第9節のアル・ホルード戦とアル・アハリ戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節のカタールのアル・サッド戦である。

メディカルスタッフは元ライプツィヒのDFに無理をさせず、アル・ハズム戦では休養させることを選んだ。とりわけ、サウジアラビア人のアブドゥルイラー・アル・アムリとスペイン人のイニゴ・マルティネスという2人のDFが、アル・ナスルのゴールを守る準備が整っていることも大きい。

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アル・ハズム戦でアル・ナスルを欠場するのはシマカンが最初ではない。 同胞のキングスレイ・コマンが、アル・サッドに2-1で勝利した試合で負傷し、先に離脱している 。この試合は先週火曜日に行われたアジアの大会での一戦だった。

試合開始からわずか3分、コマンはカタールのアル・サッドの選手と接触して倒れ込み、負傷のためピッチを後にした。代わってサウジアラビア人FWのアブドゥッラー・アル・ハムダンが出場した。

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フランス人ウイングは検査と画像診断を受け、ハムストリングの断裂が判明した。これにより、最大28日間の治療とリハビリが必要となる。

コマンは首都クラブが今後戦う重要な3試合を欠場する見込みだ。その筆頭が、来週金曜日にアル・アウワル・パークで行われるロシュン・サウジリーグ第14節のアル・カーディシーヤ戦である。

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さらにコマンは、明日土曜日のロシュン・サウジリーグ第13節アル・ハズム戦、そして再来週の火曜日に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート西地区リーグステージ第6節のカタールのアル・ガラファ戦も欠場する。

一方で、元バイエルン・ミュンヘンのスター選手は、アル・ナスルがアル・アウワル・パークにアル・シャバブを迎えるロシュン・サウジリーグ第15節、12月12日の試合で復帰する見込みだ。

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フランス人ウイングは今シーズン開幕以降、アル・ナスルでわずか9試合の出場にとどまり、その間に挙げたのは1ゴールのみで、アシストは記録していない。