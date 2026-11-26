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サウジアラビアのアル・ナスルが大きな痛手を負った。AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・サッド（カタール）戦で、フランス人ウインガーのキングスレイ・コマンが負った負傷の詳細が明らかになった。

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アル・ナスルは先週火曜日の夜、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークで行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節でアル・サッドと対戦し、2-1で勝利した。

試合開始からわずか3分、コマンはアル・サッドの選手と接触して倒れ込み 、負傷によりピッチを後にした。代わってサウジアラビア人FWアブドゥッラー・アル・ハムダーンが投入された。

サウジアラビアの『アル・リヤディーヤ』紙によると、このフランス人ウインガーは検査と画像診断を受け、ハムストリングの断裂が判明したという。

同紙によれば、コマンは最大28日間の治療とリハビリが必要となる見込みで、今後チームが戦う重要な試合の多くを欠場することになる。

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ただし『アル・リヤディーヤ』は、コマンの欠場は3試合のみになるとしている。その筆頭が、来週金曜日にアル・アウワル・パークで行われるサウジ・プロリーグ第14節のアル・カーディシーヤ戦だ。

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このほか、本日金曜日のサウジ・プロリーグ第13節アル・ハズム戦、そして再来週の火曜日に行われるAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ西地区第6節、アル・ガラファ（カタール）戦も欠場する。

一方、元バイエルン・ミュンヘンのスターは、12月12日にアル・ナスルがアル・アウワル・パークにアル・シャバブを迎えるサウジ・プロリーグ第15節で戦列に復帰する見込みだ。

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今回の負傷は、ここ最近コマンを戦列から遠ざけていた重傷明けで、アル・ナスルで初めて先発出場したアル・サッド戦の開始数分後に起きたものだった。

コマンは、10月に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第2節で、ウズベキスタンのネフチに3-1で勝利した試合以来、負傷に苦しんでいた。

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この重傷により、サウジ・プロリーグ第10節、第11節、第12節のネオム戦、アル・ファイサリー戦、アル・フルード戦、そしてAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第4節、ウズベキスタンのパフタコール戦を欠場していた。

30歳のコマンは、2試合前となる先週金曜日のアル・アハリ戦（サウジ・プロリーグ第9節の延期分）でアル・ナスルのメンバーに復帰したが、途中出場にとどまり、先発はしていなかった。

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そしてアル・サッド戦で先発に名を連ねるや否や早々に負傷したことで、コンディションや試合復帰への準備状況をめぐって多くの疑問が浮上している。

このフランス人ウインガーは今シーズン開幕以降、アル・ナスルでわずか9試合の出場にとどまり、その間に挙げたのは1ゴールのみで、アシストは記録していない。