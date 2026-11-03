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コビー・メイヌーは、火曜夜にオールド・トラッフォードで好調のローマを迎えるマンチェスター・ユナイテッドに、自分たちを信じるよう訴えた。ユナイテッドは公式戦9試合未勝利という厳しい状況にあるが、19歳のMFは、欧州の舞台での大きな1勝が停滞する今季の戦いを好転させると確信している。

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ガスペリーニ率いるローマの脅威を警戒

マンチェスター・ユナイテッドを待ち受ける挑戦は大きい。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマは、好成績を引っ提げてマンチェスターに乗り込む。今季の公式戦最初の13試合でわずか1敗と、素晴らしいスタートを切った。この安定した戦いぶりで有利な立場を築いており、月曜夜にオールド・トラッフォードで練習を行った後、自信を持って試合に臨むだろう。

メイヌーは試合の難しさを十分に理解しつつも、ユナイテッドにも相手を苦しめる武器があると強調した。「彼らは今季、とても良いスタートを切った。危険な相手だと分かっている。でも、僕たちも相手にとって危険な存在だ。自分たちを全面的に信じ、チームとして一つになって、勝利をつかみたい」とメイヌーはクラブ公式メディアに語った。

未勝利の流れを断ち切りたいマンチェスター・ユナイテッド

ユナイテッドは不振に陥っているが、アカデミー出身のメイヌーは、チームの実力がいずれ発揮されると確信している。マンチェスター・ユナイテッドに対する重圧は高まり続けているものの、この若手選手はチャンピオンズリーグの舞台が現状を変える絶好の機会になると考えている。ユナイテッドほどのクラブでは常に厳しい視線が注がれ、特に世界中のファンの高い期待に結果が届かないときはなおさらだと理解している。

「（最近の不振を正そうと）強い決意を持っている。マンチェスター・ユナイテッドのようなクラブでは、悪い結果が出れば常に批判を受ける。でも、あと1勝で流れを変えられる」とメイヌーは語った。

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ユナイテッドMF、スタンフォード・ブリッジでほろ苦い復帰

土曜日、ユナイテッドは敵地でチェルシーに敗れ、悔しいプレミアリーグの一戦となった。それでもメイヌーは、待ち望んだ実戦復帰について「すべてを意味する」と認めた。負傷によりユナイテッドの直近4試合を欠場していたこのMFは、チームが安定した戦いを模索する姿をピッチの外から見守るしかなかった。そしてスタンフォード・ブリッジでついに復帰したが、本人にとっては喜びと悔しさが入り交じる節目となった。

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コンディションの問題を乗り越えたことに安堵する一方、イングランド代表のメイヌーは、ユナイテッドが勝ち点を得られなければ個人的な節目にはほとんど意味がないと明言した。「（試合に戻れたことは）すべてを意味する。プレーできず、サイドラインからチームを見ているのはつらい。結果がどうであれ、ピッチに戻れたのは良いことだ。でも今は勝利が必要だ」と述べた。

マンチェスター・ユナイテッド、チャンピオンズリーグへの意欲

メイヌーにとって、欧州最高峰の大会でプレーすることは、まだ始まったばかりのキャリアにおける到達点の一つだ。しかし、感慨に浸るよりも、すぐに目の前の試合で求められることへ意識を向けている。この一戦をユナイテッドの今季を左右する重要な試合と捉え、その結果が、試合の立て込むこれからの冬の勢いを決めかねないと認識している。欧州の大会が行われる夜のオールド・トラッフォードの雰囲気が影響を与えることも多く、選手たちはファンが勝利へと後押ししてくれることを願っている。

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「チャンピオンズリーグに戻ってこられたのは夢のようだ。でも今は試合だけに集中している。今季にとって大きく、重要な一戦ではあるけれど、ほかの試合と同じように捉え、良いパフォーマンスを見せなければならない」とメイヌーは締めくくった。