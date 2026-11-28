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コパ・リベルタドーレスのタイトルはブラジルにとどまった。南米で最も coveted な大会の決勝で、パルメイラスがアルゼンチンのエストゥディアンテスを1-0で下し、優勝を果たした。

ウルグアイ・モンテビデオのセンテナリオ・スタジアムで行われた一発勝負は、最後まで激しい戦いとなった。前半はサッカーよりも蹴り合いの様相を呈したが、後半はブラジル勢が主導権を握り、決勝点を奪ってトロフィーを手にした。

前半45分は激しい攻防となり、両チーム3人ずつの計6人が警告を受けた。試合終了時にはその数が10人に達した。一方、後半はプレーが増え、予想通りブラジル勢が一段上の実力を見せた。決勝点は52分。左サイドからのクロスをアリアスが頭でそらし、ラモン・ソサが左足で正確に決めた。値千金のゴールだった。

エストゥディアンテスは最後まであらゆる手を尽くしたが、この日好調だったパルメイラスのGKカルロス・ミゲルの前に屈した。ミゲルはカリージョのオーバーヘッドキックを含め、すべてのシュートを防いだ。アディショナルタイムが8分あり、最後まで激しい応酬が続いたものの、スコアは変わらなかった。

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パルメイラスにとっては、1999年、2020年、2021年に続く4度目の優勝。6年間で3度目という、比類なき時代を築いていることを示す結果となった。敗れたアルゼンチンのライバルは、1968年、1969年、1970年、2009年に挙げた4度の優勝からタイトルを増やせなかった。

ポルトガル人指揮官アベル・フェレイラ率いるチームが再び頂点に立ち、大会で最も多くの優勝を誇るブラジルのクラブの一つであることを改めて示した。大会は近年、ブラジル勢の独壇場となっている。2018年の決勝では、リーベル・プレートがボカ・ジュニアーズとの有名なスーペルクラシコを制したが、直近8年間は常にブラジルのクラブが優勝している。フラメンゴとパルメイラスがそれぞれ3度、フルミネンセとボタフォゴがそれぞれ1度ずつ頂点に立った。

ピッチとベンチにはイタリア人も多くいた。敗れた側には、元ラツィオのフェルナンド・ムスレラ、元インテルのホアキン・コレアとトマス・パラシオスがいた。後者の2人はいずれも終盤に出場した。勝者の側では、元ラツィオのフェリペ・アンデルソンがベンチに入り、元ミランのグスタボ・ゴメスがピッチに立った。