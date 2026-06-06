コディ・ガクポ、リヴァプール退団後にアルネ・スロットに送ったメッセージの内容を明かす

コディ・ガクポはESPNのインタビューで、オランダ代表がワールドカップで優勝争いができると語った。リヴァプールでの不本意なシーズンとアルネ・スロット監督の解任を経て、彼はすぐに気持ちを切り替えた。

「多くの理由から、これは特別な大会だ」とこのフォワードは語る。「だが、私たちにとって最も特別なのは、チームとして優勝できると強く信じているからだ。自分のやっていることに自信と信念を持たなければならない。このチームにはそれが備わっている。だから、世界王者の座を勝ち取る可能性は十分にある。そうでなければ、出場する意味がない。」

さらに彼は2人目の子どもが生まれる予定で、「天からの贈り物でとても嬉しい。家族全員にとって特別で、僕にも勇気を与えてくれる」と語る。

前回も父親になる直前にEUROで好パフォーマンスを残した。「だから今回も計画的にね」とウィンクする。「キャリアの特別な瞬間。周囲も自分もさらにエネルギーが湧く」。

27歳のガクポは、リヴァプールで波乱のシーズンを過ごした。「理由は多いが、過去は過去。新しい環境で目標に向かい、再び挑戦できることが大きい」と語る。

リヴァプールの不振でスロット監督は先週末解任された。ガクポは「残念だが、選手は誰も予期していなかった。でも、現実は受け入れるしかない。W杯に向け、すぐに切り替える」と語った。

ガクポはスロットにメッセージを送り、「2年間、特に昨季の素晴らしい時間を共にできたことに感謝している」と伝えた。