コディ・ガクポは、未出生の息子を亡くしたにもかかわらず、ワールドカップのオランダ代表に残った。

KNVB（オランダサッカー協会）は『デ・テレグラーフ』紙に対し、コディ・ガクポが個人的な悲しみに直面しながらもワールドカップの代表に残ると発表した。リヴァプールのFWガクポとパートナーのノア・ファン・デル・バイは土曜日、妊娠中の息子イライジャ・ラファエルが亡くなったと明かした。

KNVBは「ガクポ、ファン・デル・バイ、息子サミュエルに心より哀悼の意を表し、家族には全面的に支援する」とコメントした。

協会は「まず、コディと家族、ノア、サミュエルに心よりお悔やみ申し上げます。これは悲しい私的な出来事です。我々は状況を把握しており、家族を支援しています。コディは恋人と相談し、チームに残ることを決めました」と述べた。

協会は家族のプライバシーを尊重し、支援内容や詳細については今後ともコメントしない方針を示した。

「プライバシー尊重のため、これ以上状況や支援内容には言及しません。今後も詳細な情報は提供せず、もし何か共有されるとしても家族自身によるものです」と声明は続けている。

この悲しい知らせは、土曜日に彼女のInstagramで公表された。10月に出産予定だった胎児の息子、イライジャ・ラファエルが妊娠中に亡くなったという。

「妊娠中に息子が亡くなったことを胸が張り裂ける思いでお知らせします」と彼女は書き、「いつまでも愛しています。いつまでも私たちの息子です」と結んだ。

ガクポもSNSで「家族にとって非常に辛い時期です。プライバシーを尊重してください」とコメントした。