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セリエAリーグは、今後３年間の収入増を目指し、セリエAが主催するコッパ・イタリアの放映権入札要項を公表した。この目標と密接に結び付いているのが、大会方式の改革案だ。

今後３年間の放映権販売に向けた入札要項で、セリエAは大会をイングランドのカップ戦により近い形へと変える可能性がある２つの代替案も明らかにした。案は２つある。

方式A

方式Aは現行方式を維持し、40クラブが参加する。内訳はセリエAから20チーム、セリエBから16チーム、セリエCから４チーム。前シーズンの成績に基づくランキング上位８クラブはベスト16から登場し、あらかじめ定められた組み合わせに従ってホームで試合を行う権利が保障される。つまり、現行方式から変更はない。

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方式B

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一方、方式Bでは参加チームが56に増え、大会の様相が変わる。内訳はセリエAから20チーム、セリエBから20チーム、セリエCから16チーム。この方式では、セリエAクラブのセカンドチームは所属カテゴリーに関係なく、参加に際して優先される。

１回戦には48クラブが参加する。セリエAからはランキング９位から17位の12チームと、セリエBから昇格した３チーム。さらにセリエBの全20チームとセリエCの16チームが加わる。勝ち上がった24チームはベスト32に進み、そこでセリエAのシード８チームが登場する。ランキング上位８チームがベスト32も免除される方式Aとは、大きく異なる点だ。また方式Bでは、セカンドチームは決勝に進む場合を除き、同じクラブのトップチームと対戦できない。

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方式Aと方式Bはともに各ノックアウトラウンドを一発勝負とするが、準決勝の扱いには重要な違いがある。方式Bでは準決勝も一発勝負となる。ホーム開催権を決める基準も変わり、抽選によって決定される。

放映権料

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２つの方式の選択には、競技面だけでなく経済面も関わると、Gazzetta.itは説明する。セリエAリーグの入札要項では、今後３年間のコッパ・イタリア放映権について、方式ごとに異なる最低価格が設定されている。方式Aの最低価格は１シーズン当たり5400万ユーロで、３シーズン合計１億6200万ユーロ。参加チーム数の多い方式Bは、年間最低6100万ユーロで、３年間では１億8300万ユーロとなる。

スーペルコッパ

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続いてスーペルコッパだ。国内３つ目のタイトルを争うこの大会について、入札要項は２チーム方式と４チーム方式の両方を想定している。放映権の最低価格は、２チーム方式なら１シーズン当たり800万ユーロ、４チーム方式なら1500万ユーロとなる。したがって、最低価格での入札となった場合でも、セリエAリーグがスーペルコッパ・イタリアーナとコッパ・イタリアから得る収入は、現在の１シーズン当たり5800万ユーロから6200万ユーロに増え、最大7600万ユーロに達する可能性がある。