スペイン代表マルク・ククレジャが沈黙を破り、今夏チェルシーからレアル・マドリードへ移籍した経緯を明かした。

レアル・マドリードは移籍金5500万ユーロ（追加最大500万ユーロ）で獲得を発表した。

移籍成立後、沈黙を守っていた左SBは『エル・ムンド』のインタビューに答えた。

コクオレラは「すべては1日半から2日で決まった。これほどスムーズで面倒のない移籍は初めてだ」と語った。

さらに彼は次のように説明した： 「多くの選択肢があったが、レアル・マドリードからオファーを受けたときは迷わなかった。またとないチャンスだ。ここでプレーできるのは大きな名誉で、そう言える選手は多くない。不思議な感覚だ。言葉で表現するのは難しい。予測不能なことだが、歴史的な復活劇で私たちはそれを何度も目にしてきた」

また、カタルーニャ出身の彼はバルセロナ時代について「人生には段階がある。重要な決断だったが迷いはなかった」と語った。 どの選手も最高レベルでビッグクラブでプレーしたいと夢見る。子供の頃から偉大なチームでプレーすることを想像する。レアル・マドリードもその一つだ。クラブ史上最多のチャンピオンズリーグ優勝を誇っている。」

将来の監督ジョゼ・モウリーニョとは「一緒に働けることを楽しみにしている。君ならすぐに馴染めるし、レアル・マドリードは偉大なクラブだ。ワールドカップでの健闘を祈っている。マドリードで会おう」と語った。

また、コクリーラは「『君か私か、左SBは君だけだ』と言われたか？それは分からない。だが、彼は私を必要としており、その信頼が嬉しい。一緒に働く日が待ち遠しい」と語った。

また「あの魅惑的な夜を体験したい」とも語った。「すべてのサッカー選手が楽しむものだ。その機会が与えられたなら、迷う余地はない」。

最後にこう語った。「僕は努力家で、最後の瞬間まで全力を尽くす。それがレアル・マドリードの精神、『最後まで』だ」。