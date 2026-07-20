コクーリヤがピンチ！ デ・ラ・フエンテ：「今こそ約束を果たすべきだ！」

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、 「ラ・ロハ」を率い、2026年W杯で優勝。2024年欧州選手権と2023年ネーションズリーグに続き、世界王者の座も獲得した。これにより、2010年W杯と2012年欧州選手権でスペインを優勝させた師匠ビセンテ・デル・ボスケを超えた。

試合後、メットライフ・スタジアムでの記者会見にコーチングスタッフとともに臨んだデ・ラ・フエンテは、この歴史的偉業への誇りをこう語った。 「この理念の下で育ち、忠実に守り、発展に貢献し、チームとして、家族として、並外れた才能を示したこの世代の選手たちに大きな誇りを感じています。」

さらに感情を込めてこう付け加えた。「過去を振り返ると胸が熱くなる。この世代と共にすべてを勝ち取った」。アルゼンチンGKエミリアーノ・マルティネスの好セーブがなければ、もっと早く試合を決めていたとも語った。

決勝の難しさについては「早く試合を決められなかった。デボのセーブが邪魔だった。リードを広げるべきだった。だがこれはW杯決勝。相手が10人でも耐えるしかない。どんな展開にも備えていた」と語った。

試合前、選手たちに「我々は歴史との約束がある。まずはそこにたどり着こう」と伝えた。試合後は「まだ何を目指すのか」と問われ、9月の試合に向けて「まだ勝ち取るものがある」と答えた。延長では「このまま続けよう、我々は良いサッカーをしている」と声を掛けた。 「9月の試合だ。まだ勝ち取るべきものはたくさんある」と答え、延長戦では「続けなければならない。我々はより良いプレーができている」と選手たちに伝えた。

決勝点を奪ったフェラン・トーレスについては、次のように語った。 「ビセンテが冷静さを保つよう呼びかけていたのを覚えている。我々にも似た状況があった。冷静さは難しいが、それが求められていた」と語り、カタルーニャ出身のストライカーを称賛した。「努力する者には人生は公平だ。フェランにはこの結果がふさわしい」。

さらにデ・ラ・フエンテ監督はコーチングスタッフやチームメイトを称え、「スタッフ全員に感謝している。このメンバーを誇りに思う」と述べ、自身の信仰が成果を支えたと語った。「私は信仰心のある人間だ。そして、こうしてここにいる」。

また、敗戦後に泣き崩れたアルゼンチンのレオネル・スカローニ監督には「抱き合って感謝を伝えた。彼との会話で多くを学んだ。まだ若く、代表として長い道がある」と語った。 今日は我々が勝つべきだったが、彼の努力は並外れている。その気持ちはよく分かるし、彼の涙も理解できる」

バロンドールについては「ロドリだけでなく、他の選手にもチャンスがある」と述べ、ラミン・ヤマルについては「チームのために大きな犠牲を払った。このチームの価値観を示している」と称えた。

最後に、スペインが優勝した場合、DFマルク・ククレジャが髪を剃り自分のタトゥーを入れると約束した件について、デ・ラ・フエンテ監督は「彼らが間違っていると言った。約束は守らねばならないが、私はそこまで醜くない」と笑いを交えて語った。