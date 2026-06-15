月曜日の報道によると、チェルシーから加入したマルク・コクーリャの契約を巡り、レアル・マドリードの暗部が露呈した。

レアル・マドリードは27歳のコクーリヤと2032年までの契約を結んだと正式発表した。

モウリーニョ監督就任後、クラブ初の移籍となるこの取引では、固定額5500万ユーロをチェルシーに支払う。 パフォーマンス次第で最大6000万ユーロに到達する可能性があり、一定条件を満たした場合、チェルシーは追加で500万ユーロを受け取る。

カタルーニャ出身の左サイドバックは、この1年で同ポジションで2人目の補強となる。

2025年にはベレンセスからカレラスを5000万ユーロで獲得したが、期待に応えられなかった。モウリーニョ監督はカレラス、フラン・ガルシア、メンディの3人がいるにもかかわらず新左SBを求めた。

監督の要望を受け、クラブはマンチェスター・シティと契約延長間近のジョヴァルディオルや、アーセナルが8000万ユーロを要求したカラフォーリの獲得を模索した末、ようやくコクーリヤとの契約に至った。

結果として、レアル・マドリードは1年足らずで左SB2人に1億ユーロ以上を投資した。これは昨季のクラブ計画に欠陥があったことを示している。