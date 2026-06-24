コクーリャがフィネシウスにアプローチ：「彼がやりたくないことは、すべて私がやる」

チェルシーからレアル・マドリードに加入したマーク・コクーリヤが、チームメイトのヴィニシウス・ジュニオールに刺激的なメッセージを送った。

加入決定後、ラジオ局「マルカ」のインタビューに応じた彼は、今夏最も注目された移籍の一つとなった心境と、サンティアゴ・ベルナベウでの目標を語った。

決断の背景にはモウリーニョ監督からの電話があった。 「モウリーニョのような監督から電話をもらえたのは誇りだ。まずメッセージを送り、その後直接かけてくれた。監督が自ら話を聞かせてくれるのは大きい。一緒に仕事をするのが待ちきれない。コンディションは絶好調で、レアル・マドリードでプレーする日が楽しみだ」

元チェルシーの彼は、レアル・マドリードでの挑戦に胸を躍らせている。

「レアル・マドリードの選手たちは皆優秀だ。チームに馴染むのは簡単ではない。毎試合、全神経を集中させなければならない。どのチームもあなたを打ち負かそうとしている」と続けた。

左ウィングのヴィニシウスには「理解し合えるはずだ」とメッセージを送った。 「僕たちはうまくいくと思う。彼が守備をしたくなければ、僕がやる。彼が得点に集中していれば、難しい仕事は僕が引き受ける」。

さらに「ヴィニシウスはチャンピオンズリーグでレアル・マドリードの攻撃を牽引し、大きな影響力を示している」と語った。

さらにマルクはエンツォ・フェルナンデスについても言及し、次のように語った。 「彼は素晴らしい選手で親しい友人だ。移籍を祝福してくれ、実現すれば嬉しい。チェルシーでは幸せだったが、同じ夏にレアル・マドリードでプレーする機会が巡ってくるなんて……彼にも幸運が訪れ、レアル・マドリードの選手になってほしい」





また、ワールドカップのカーボベルデ戦の引き分けについても触れ、そこから前向きな教訓を得たと語った。「良いスタートを切れなかったと分かっていたので、非常に落胆した。これは我々にとって警鐘となった。万全の準備ができていなければ、早期に敗退してしまう可能性があることを痛感した。それは我々にとって有益だったと思う」。

ラミン・ヤマルについては「人間としても選手としても成長した。EURO後の2年で成熟し、大人として戻ってきた。年齢は若いが見た目は完全に大人だ」と語った。