コクリラ：人種差別的な野次が向けられていたのはラミン・ヤマルではなかった

チェルシーのDFマーク・コクーリヤは、スペイン代表とエジプト代表の親善試合で起きた物議を醸す出来事についてコメントした。

バルセロナのRCDEスタジアム（エスパニョール・スタジアム）で行われたこの試合では、0-0の引き分けに終わった試合の雰囲気を台無しにする残念な出来事が発生した。

不適切な行為は、エジプトの国歌斉唱中にブーイングが鳴り響いたことから始まり、試合開始から約20分後にはさらにエスカレートした。一部のスペイン人サポーターがイスラム教を敵視するチャントを繰り返し、スタジアムのスピーカーやスクリーンを通じて繰り返し警告が出されたにもかかわらず、そのチャントは何度も繰り返された。

これらのチャントは、スペイン国内外のサッカー界や公式機関の間で広範な怒りを引き起こした。スペインサッカー連盟や代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテがこれを非難し、ラミン・ヤマル（自身がイスラム教徒であることを明言）はこれを「許容できない無知と人種差別」と表現した。

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コクーリヤはRTVEのインタビューで次のように語った。「フアンの件については、誰もが予想していたことだと思う。我々もそれを承知しており、今週その件について話し合っていたが、結局のところ、それは少数派だったと思う」。

さらに、「残りの観客の反応は非常に良かったと思う。ファンがフアン・ガルシアの名前を叫んでいるのが聞こえた。彼にとって、それは非常に特別な瞬間だった。というのも、彼にとってこれが初出場だったからだ」と付け加えた。

一方、物議を醸した人種差別的なチャントについては、コクーリャは深い遺憾の意を表明し、「これは残念なことだ。彼らがラミンを傷つけようとしていたわけではないと思う。むしろ、他の人々を不快にさせたり、からかったりしようとしていたのだろう」と述べた。

さらに彼はこう続けた。「こうした事柄には細心の注意を払う必要があるのは明らかだ。別の方法を探すべきだ。なぜなら、人々に不快感を与える可能性があるのは事実だからだ。人々が楽しみに行くお祝いの日が、問題を引き起こし、さらにはもっと悪い事態を招くことになりかねない。」