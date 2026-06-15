コクリラの妻が「子供の頃の写真」でバルセロナへの忠誠心を証明

スペイン人DFマルク・ククレラの妻クラウディア・ロドリゲスが、夫のラ・リーガ（スペイン1部）所属を巡る論争に終止符を打った。

これは、彼女がインスタグラムに投稿した幼少期の写真が原因だ。写真には、哺乳瓶をくわえ、レアル・マドリードのユニフォームを着たクコリーラが写っていた。

この投稿は、スペインメディアが「モウリーニョプロジェクト」の第1弾としてレアルがチェルシーに約5000万ユーロを支払いコクーリヤを獲得すると報じた時期と重なり、ファンに広く共有された。

スペイン紙『AS』は、エスパニョールとバルセロナのアカデミーで育った同選手について「幼少期には別のユニフォームを着ていた」と報じた。これは、ロドリゲスが投稿した「おしゃぶりをくわえ、レアル・マドリードのユニフォームを着た」写真への言及である。

バルセロナ生まれのコクーリャは、エスパニョールユースからラ・マシアへ移籍。2018年10月24日のコパ・デル・レイ、レアル・ムルシア戦でトップデビューしたが、出場は7分のみだった。 ヘタフェ、ブライトンを経て2022年にチェルシーと2029年までの契約を結んだ。

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この写真が公開されたのは、6月15日にカボベルデとの2026年ワールドカップ初戦を控えた前日。同紙は、コクーリヤが今後6シーズンにわたりレアル・マドリードに所属することを報じ、これにより妻が写真に収めた「子供の頃の夢」が実現することになると伝えた。