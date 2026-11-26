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ベシクタシュは木曜日、ヨーロッパリーグで貴重な勝ち点3を獲得した。トルコの強豪はジョージアのバトゥミでイスラエルのハポエル・ベエルシェバに2-1で勝利し、順位を7位とした。

試合後、ピッチ上の見せ場が話題になることはほとんどないだろう。UEFAは安全上の理由から、イスタンブールではなくジョージアで試合を開催することを決定。ベシクタシュやほかのトルコのクラブは、これに強い不満を示していた。

ヨーロッパリーグのアンセムが流れた後、選手同士が握手を交わすのが通常の手順だが、ベシクタシュの選手たちはこれを拒否した。

両チームのキャプテンが顔を合わせた際も、それは変わらなかった。かつてフェイエノールトでキャプテンを務めたオルクン・コクチュは、モルテン・クローグ主審との所定のやり取りを終えると、すぐにその場を離れた。

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試合は最後まで盛り上がりを欠いた。その大きな要因は、 スタンドやスタジアムの外で起きた混乱 にあった。クローグ主審は試合を中断したが、最終的には再開を認めた。

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前半アディショナルタイムには、ベシクタシュにコクチュを通じて先制するチャンスがあった。ハールレム出身のコクチュがペナルティースポットからゴール右下を狙ったシュートは、GKマルコ・ヴォルフに見事に止められた。

後半、バトゥミ・アレナでついにゴールが生まれた。残り15分、途中出場のジュニオール・オライタンが決めた。カスム・ワタラのクロスから、幸運にもボールがオライタンの足元へ転がり、力強くシュートを決めた。

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その少し後、ドゥシャン・ヴラホヴィッチが2-0としたかに見えたが、オフサイドの判定だった。それでも90分、ベシクタシュはカウンターからリードを2点に広げる。コクチュがヴラホヴィッチとワンツーを交わし、右足で巧みに決めた。

ハポエルもアディショナルタイムにジャヴォン・イーストのゴールで追い上げたが、勝ち点を得るには至らなかった。ハポエルがここまでに獲得した勝ち点は1。ヨーロッパリーグでは、勝ち点のないアララト・アルメニアだけが現時点で下回っている。