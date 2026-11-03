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ウェスト・ミッドランズ警察は、土曜日に行われたコヴェントリー・シティ対サンダーランドのプレミアリーグの試合中に起きた公共秩序を乱す犯罪の捜査を受け、14歳の少年が逮捕され、保釈されたと発表した。この事件では、2017年に亡くなったサンダーランドの幼いサポーター、ブラッドリー・ロウリーさんを嘲笑した疑いが持たれている。

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不適切な動画をめぐり少年が条件付きで保釈

週末、コベントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナのホーム側スタンドにいたサポーターが、ブラッドリー・ロウリーの画像をスマートフォンに表示して掲げる映像がインターネット上で拡散した。この人物は、土曜日に行われた3-1の試合で、遠征してきたサンダーランドのサポーターに向けて薄笑いを浮かべながら画面を指さしていた。神経芽腫と呼ばれる、まれで進行の速い小児がんと闘ったロウリーは、2017年に6歳で亡くなった。

試合後、14歳の少年が日曜日に警察へ出頭した。ウェスト・ミッドランズ警察は火曜日、その後の法的措置について「コベントリーで公の秩序を乱した疑いで逮捕された少年が、条件付きで保釈された」と発表した。

「胸が痛む」ジェマ・ロウリーが心境を語る

ブラッドリーの母ジェマは、ブラッドリー・ロウリー財団を通じて痛切なメッセージを発表し、「美しい息子」はただ「憎しみではなく、愛をもって記憶されるべきだ」と訴えた。

「あんなにも美しい思い出が、あれほど残酷な形で使われるのを見ると、本当に胸が痛みます」とジェマは語った。「私たちはサッカーが大好きな家族で、サンダーランドをホームでもアウェーでも応援しています。サッカーでの冗談は構いません。でも、がんで亡くなった子どもを嘲笑することは、冗談ではないはずです」

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「クラブには適切な対応を取ってほしいですし、あの少年の家族には、彼の行動がどれほど人を傷つけたか理解できるよう助けてほしいと思います。彼に憎しみが向けられることは望みません。ですから、どうか、どうかそれはやめてください。彼には今回のことから学んでほしいだけです」

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クラブと警察が広がる怒りに対応

この出来事には、サッカー界全体から直ちに批判の声が上がった。警察は迅速に、事態を重く受け止めていると市民に伝えた。

ウェスト・ミッドランズ警察は日曜日に発表した続報で、「この動画が地域社会と被害者の家族に動揺と怒りを引き起こしたことを理解しています。担当警察官は捜査の進捗を家族に伝えるとともに、両クラブと緊密に連携しています」と述べた。

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コベントリー・シティも、ソーシャルメディアで拡散した映像について立場を明確にした。クラブは「不適切な行為は容認しません。適切な対応を決めるため、関係当局と連携します」と表明した。

捜査継続、クラブによる処分も検討へ

少年は条件の詳細が明かされないまま保釈されており、ウェスト・ミッドランズ警察は捜査を続けている。コベントリー・シティは警察の捜査結果を待ってから、スタジアムへの入場禁止やクラブ内での懲戒処分を決める。警察とクラブの双方が迅速に対応したことは、イングランドのサッカー場における悲劇を揶揄するチャントや不適切な行為に対し、一切容認しない姿勢が続いていることを示している。