イーサン・ヌワネリは現在、出場時間の少なさを嘆く状況にはない。火曜夜に行われるボルシア・ドルトムントのFKサバフとのチャンピオンズリーグの試合では、このイングランド人選手が以前の期限付き移籍先であるオリンピック・マルセイユで記録した出場時間を上回る可能性が高い。アゼルバイジャンであと17分プレーすれば、BVBでも出場時間は412分に達する。しかも11試合ではなく、わずか8試合での到達だ。

もっとも、19歳のヌワネリが直近のウニオン・ベルリン戦（0-0）でさらに62分間プレーできたのは、紙一重だった。開始わずか14秒、元ドルトムントのトム・ローテに横からタックル。わずか4秒後、ダニエル・シュラーガー主審がヌワネリの目の前でレッドカードを示した。しかし、主審は誤りに気づき、正しくイエローカードに訂正した。

結局のところ、土曜日に首都でヌワネリがBVBにもたらした最大の朗報は、それだったと言える。コンスタンティノス・カレツァスがその後、負傷で離脱し、ボルシアを長期間欠場する見通しとなっただけに、ヌワネリまで退場によってリーグ戦の出場停止処分を受けていれば、さらなる痛手になっていた。

ヌワネリがケーペニックで見せたのは、これまでドルトムントで何度も披露してきたものと似たパフォーマンスだった。プレーへの関与は多く、ボールに触れる機会も十分。危険な場面を作る片鱗も見せたが、（シュートを含む）プレーの多くは実を結ばなかった。今のところ、記録に残っているのは、デビュー戦となったホッフェンハイム戦の3-2の勝利で、アルビアン・ハイダリのオウンゴールにつながり、アシストと認定されたプレーだけだ。

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ヌワネリ、BVBではいまだ無得点

攻撃的な選手としては、もちろん物足りない。BVBのブンデスリーガとチャンピオンズリーグの計8試合で14得点という数字も同様だ。「今の彼には、ゴールを決めて壁を破るための、ちょっとしたきっかけが欠けている」。ラース・リッケンは週末、そう語った。

それでも、ドルトムントのスポーツ部門マネージングディレクターは、ヌワネリのこれまでのプレーを「良い」と評価。プレーを結果につなげるための決定的な一歩を、できるだけ早く踏み出すことを期待している。「彼の力が必要になる。だからこそ全面的にサポートする。特に今は、カレツァスが再び離脱することになるからね」

きっかけが必要だというリッケンの見方には、うなずけるところがある。新加入選手の中で3番目に多くの出場時間を得ているヌワネリには、結果が違っていてもおかしくない場面が何度かあった。例えばシュトゥットガルト戦では、わずかなオフサイドポジションからゴールを決めた。また、ブレーメン戦ではオーバーヘッドキックでネットを揺らしたものの、その前にヴァルデマール・アントンによるニクラス・フュルクルクへのファウルがあったとみられ、VARで確認するための笛が先に吹かれていた。同じ試合の前半には、見事なパスでマクシミリアン・バイアーの決定機を演出している。

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ヌワネリも予測されやすいBVBの攻撃の犠牲に

直近のボデ／グリムト戦（0-1）でも、失望を招いたチームのパフォーマンスの中、ヌワネリは途中出場から最後の30分間にドルトムントのプレーを向上させた4人の一人だった。ただ、ゴール前でフリーになって放ったヘディングと、終了間際のCK後のシュートからは、もっと良い結果を得るべきだった。

ニコ・コヴァチ監督は約5週間前、アーセナルから期限付き移籍で加入したヌワネリについて、サッカー選手として「非常に優れている」と評した。それは間違いない。U-21代表で18試合に出場しているヌワネリは、卓越した技術とボール扱いを備えている。だが、BVBがコヴァチ体制であまりにも頻繁に見せてきたような、単調で予測されやすい攻撃を続けるなら、その能力も生きない。

ボルシアは今なお、深い位置に構えるブロックや密集した守備網を崩す際、ピッチの前方3分の1で個の能力や単独のプレーに頼ることが多い。複数の選手が連動する、体系立った攻撃の形はほとんど見られない。そのため、ヌワネリのような選手が対面する相手に阻まれると、攻撃はたちまち行き詰まってしまう。

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ヌワネリ、BVBではまだ十分な説得力を示せず

こうした状況は、攻撃の成功に対する（過度に）大きな責任を攻撃陣に負わせるだけではない。多くのプレーが五分五分の勝負になるため、弱点も露呈する。例えばヌワネリは、1対1で存在感を示せないことが多すぎた。スピードが足りなかったり、パスに必要な精度を欠いたりする場面もあった。

また、カレツァスと同様に、ヌワネリはタッチライン際で幅を取る役割よりも、右のハーフスペース、とりわけ中央でプレーする方が心地よさそうに見える。状況に応じて時折そうした位置に入ると、ゴールに向かう積極性もやや増した。しかし、それとは相反するのがドルトムントの攻撃の構造だ。特に右サイドでは、サイドを使った（クロス中心の）攻撃が想定されている。

ヌワネリはこの状況で力を発揮し、無得点の時期を終わらせられるのか。11月中旬の次の代表活動期間までに、さらに答えが見えてくるだろう。このままの状態が続けば、特にドルトムントの将来と若手育成を考えたとき、ヌワネリを起用する根拠は薄れていくはずだ。

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マティス・アルベルトはヌワネリを脅かす存在になるか？

ベルリンでは、コヴァチ監督が今季のブンデスリーガで初めて17歳のマティス・アルベルトを起用し、20分間プレーさせた。これまでの同監督の起用法からすれば、ヌワネリらへのメッセージと解釈することはできない。それでもアルベルトは、ここまでのトップチームでの112分間で、勇気あるプレー、ドリブル、スピードによって、ボルシアにしばしば欠ける見せ場を生み出せることを示唆している。

「彼には非常に、とても満足している。今後数週間、数カ月にわたって、我々にとって非常に重要な選手になるだろう」。コヴァチ監督は9月、ヌワネリについてそう語った。このクロアチア人指揮官が近い将来、ヌワネリに次の証明の機会を与えることは間違いない。ただ、その見通しがいつ現実になるかは、まだ分からない。

イーサン・ヌワネリ：プロでの経歴一覧