ゴ・アヘッド・イーグルスは、PECズヴォレの惨憺たる状態をめぐる騒動をものともせず、圧勝した

日曜日に開催された、常に緊張感に満ちたアイセル・ダービーで、ゴー・アヘッド・イーグルスはPECズヴォレを圧倒し、5-0で勝利した。ホームチームは試合開始から15分間で、この圧勝の基礎を築いた。デ・アデラーホルストでの試合は、アウェイ席でPECのファンが顔を覆う服装を着用していた問題により、予定より1時間半以上遅れて開始された。

ゴー・アヘッドは開始早々から攻勢に出、3分にはステファン・シグルダルソンが至近距離からヘディングでゴールを決めた。これはPECにとって劇的な15分の始まりとなった。その直後、ソレン・テンステットが素早いカウンターと見事な個人技から右下隅に強烈なシュートを叩き込んだのだ。

アルフォンス・サンプステッドが2点目のアシストを記録し、15分以内にゴー・アヘッドが挙げた3点目でもパスを供給した。続いてビクター・エドヴァルセンが左下隅にシュートを決め、2025年のカップ優勝チームによる3点目のゴールに、デ・アデラーホルストは沸き立った。

ゴー・アヘッドの守備陣のミスを突いて、PECに突然大きなチャンスが訪れた。しかし、コエン・コストンスは至近距離からシュートを枠外に外し、ヘンリー・ファン・デル・フェクト監督は信じられないという表情を浮かべた。このフォワードは、ゴールキーパーのヤリ・デ・ブッサーにもう一度阻まれた。PECではユネス・ナムリも活躍したが、チームは劇的なスタートの悪さを最後まで挽回できなかった。

後半に入るとPECの状況はさらに悪化した。1-0のゴールをアシストしたアスケ・アデルガードが遠距離からシュートを放ち、その強烈な一撃がゴール上隅に突き刺さったのだ。これでPECの抵抗は完全に砕かれ、ゴー・アヘッドのファンはオーバーアイセル・ダービーでの大勝を予感させられた。

ゴー・アヘッドは攻撃を続け、60分にはマティス・スレイが左下隅への強烈なシュートを決め、今季11得点目を記録した。PECのファンはこの惨状を目の当たりにすることはなかった。デヴェンターでのキックオフ前に、アウェイ席は機動隊によって立ち退きさせられていたからだ。

メルヴィン・ブール監督率いるチームは、5得点を挙げてPECを圧倒し、現在「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で11位につけている。一方、アウェイで戦ったズヴォレは、残り5節を残して13位に沈み、傷を癒やすことになりそうだ。