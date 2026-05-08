エールディビジ - Eredivisie De Adelaarshorst

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報をまとめてお届けします。

Go Ahead Eagles対PSVの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

ゴー・アヘッド・イーグルス対PSVは、ESPN（Ziggo経由）またはCanal+で視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

ゴー・アヘッド・イーグルスは、ゲリット・ナウバー、ピム・サートホフ、ロビン・ウェイエンベルクが負傷で欠場。オスカー・シヴェルツェンは出場停止。予想スタメンは未定で、情報は追って更新されます。

PSVはルーベン・ファン・ボメル、ジャーディ・スハウトン、イスマエル・サイバリ、アラサン・プレアが負傷で欠場。アウェイチームの出場停止選手はなし。PSVの予想スタメンも未発表で、詳細は試合間近に更新される。

最近の調子

ゴー・アヘッド・イーグルスは直近5試合で1勝3分1敗。 直近は5月3日のスパルタ戦で2-2の引き分け。その前はAZ、FCフローニンゲンと0-0で引き分けた。唯一の勝利は4月5日のPECズヴォレ戦での5-0。3月にはFCユトレヒトに0-2で敗れている。合計7得点、4失点。

PSVは直近5試合で3勝1敗1分け。5月2日のアヤックス戦は2-2の引き分け、PECズヴォレに6-1、スパルタに0-2、FCユトレヒトに4-3で勝利した。 唯一の敗戦は3月のテルスター戦（1-3）だった。総得点は18、失点は8。

対戦成績

両チームの直近対戦は2025年10月18日。PSVがホームで2-1とゴー・アヘッド・イーグルスを破った。過去5試合ではPSVが3勝、ゴー・アヘッド・イーグルスが2勝している。 2025年3月1日のデヴェンターでの試合ではGAEが3-2で番狂わせを収めたが、その前半戦はPSVがホームで3-0と勝利していた。

順位

現在、PSVは首位、GAEは11位。