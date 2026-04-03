『Het Laatste Nieuws』紙によると、ヤリ・デ・ブッサーがクラブ・ブルージュの獲得候補に浮上している。ゴールキーパーのシモン・ミニョレ（38）が木曜日、今シーズン限りで引退すると発表したため、クラブ・ブルージュは新たなゴールキーパーを探している。

26歳のこのゴールキーパーは、以前ベルギーでKAAゲント、ロメルSK、リエールSKなどでプレーしていた。ゴー・アヘッド・イーグルスは、このベルギー人選手にとって初の海外挑戦となった。彼は2024年の夏、ロメルSKからフリー移籍で加入した。

一方、デ・ブッサーはすでにコウェットで59試合に出場している。デヴェンターを本拠地とするこのクラブで好パフォーマンスを見せており、その活躍は注目を集めている。

HLNによると、このベルギーのクラブは新たなゴールキーパーを探すため、幅広く候補を模索している。デ・ブッサーはそのリストに名を連ねているが、唯一の候補ではない。最終的にクラブが彼を選ぶかどうかは、まだ定かではない。

デ・ブッサーはゴー・アヘッドでの初シーズンに歴史を刻んだ。クラブ史上初となるユーロジャックポットKNVBカップ優勝を果たし、一躍その名を知らしめた。この大会で彼は、AZ戦での2本のPKをセーブし、PK戦の末2-4で勝利する原動力となった。

クラブ・ブルージュの現ゴールキーパー、ミグノレットは木曜日、今シーズン限りで現役を引退すると発表した。彼はキャリアを通じて700試合以上に出場している。