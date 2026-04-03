ゴー・アヘッド対NAC戦、引き分けの可能性大：今季残りのリーグ戦に大きな影響

『デ・テレグラーフ』紙は、パスポート問題を受けて、ゴー・アヘッド・イーグルス対NAC（6-0）の試合が再試合になると見ている。同紙は、規則上、オランダサッカー協会（KNVB）には他に選択肢がないと指摘している。

3週間前、ポッドキャスト『デ・デルデ・ヘルフト』を通じて、ゴー・アヘッド・イーグルスのDFディーン・ジェームズがデヴェンターでの試合に出場資格を全く有していなかったことが突如明らかになった。





この左サイドバックはインドネシアのパスポートを所持しており、同国の代表選手でもあるからだ。彼がその国籍を取得した際、オランダのパスポートは失効しており、プレーするためには就労許可が必要だった。しかし、彼はそれを所持していなかった。

NACがゴー・アヘッド戦での0-6の敗戦結果に異議を申し立てたことに対し、リーグ運営委員会は当初、結果を有効とする意向を示していたが、その方針が維持できるかどうかは不透明だ。

「プロサッカーの管轄機関が、ディーン・ジェームズには出場資格がなかったとの結論に達した場合、リーグ運営委員会は規定に基づき、試合結果の取り消しを求める申し立てを無視することはできないだろう」と同紙は報じている。

「KNVB（オランダサッカー協会）の規定には、昇格や降格がかかっている場合、そのような要請を無視することはできないという条件が含まれている。そして、それがその1試合だけで済むのかどうかも、まだ不透明だ。」

さらに『デ・テレグラーフ』紙は、NAC、ヘラクレス、TOPオスの3クラブが現在、厳しい目で見られているとも報じている。これら3クラブは「パスポートゲート」から競技上の利益を得ようとしたが、その行為はオランダの他のプロサッカー組織から強く非難されている。



