共有 GOALをGoogleでフォロー

アル・アハリのFWフィラス・アルブライカンが、キャリアにおける歴史的な4日間を過ごしている。その幕開けは、カタールの首都ドーハでのサウジアラビア代表としての活動だった。

広告

サウジアラビア代表は火曜日に行われたウズベキスタン戦で1-2の敗戦を喫した 。試合はカタールの首都ドーハのジャシム・ビン・ハマド・スタジアムで行われ、今回の国際Aマッチウィークにおける2試合目の親善試合だった。

この試合で輝きを放ったのがフィラス・アルブライカンだ。1点ビハインドで迎えた23分、アフメド・アル・ガムディのクロスを見事なヘディングでゴールに流し込み、サウジアラビア代表に同点弾をもたらした。

このゴールは、アルブライカンが近頃サウジアラビア代表で見せている好パフォーマンスを改めて証明するものとなった。直近2回の国際Aマッチウィークで、代表での得点はこれが4点目となる。

アル・アハリのストライカーは、第27回ガルフカップ「ガルフカップ27」で3ゴールを挙げて得点王に輝いている。その内訳は、グループステージのオマーン戦での2ゴールに加え、決勝のUAE戦での1ゴールだ。

広告 広告

サウジアラビア紙「アル・リヤディーア」は、ウズベキスタン戦でのゴールによってアルブライカンが達成したもう一つの特筆すべき記録を伝えている。これで彼のサウジアラビア代表での通算得点は、出場80試合で19ゴールに到達した。

Related Topics

この数字により、この好調なストライカーはサウジアラビアサッカー界を代表するレジェンド3人、ナセル・アル・シャムラニ、モハメド・アル・シャルフーブ、タイシール・アル・ジャシムに並んだ。3人もまた、代表で19ゴールを記録している。

それだけではない。サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウサト」によると、アルブライカンはサウジアラビア代表で20ゴールを記録したレジェンド、ユセフ・アル・トゥナイヤンに、あと1ゴールで並ぶところまで迫っている。

広告

さらに26歳のアルブライカンは、アル・ヒラルとサウジアラビア代表でキャプテンを務めるサレム・アル・ドサリの牙城にも着実に迫っている。代表通算26ゴールのアル・ドサリは現役世代のトップスコアラーとされており、両者の差はわずか7ゴールとなった。

また、アル・アハリのストライカーは、あと8ゴールでサウジアラビア代表の歴代得点ランキングのトップ10入りを果たす。

広告

このランキングの首位に立つのは、アル・ナスルのレジェンドであるマジェド・アブドゥラーで、72ゴールを記録している。2位はアル・ヒラルのレジェンド、サミ・アル・ジャベルの46ゴールで、その差は26ゴール。続くのが、同じくアル・ヒラルで活躍したヤセル・アル・カフタニの42ゴールだ。

歴史的なゴールから24時間も経たないうちに、フィラス・アルブライカンは明日の水曜日、タイの首都バンコクへ飛ぶ。アジア年間表彰式に出席するためで、アジア最優秀選手賞を争っている。

広告

確かにアルブライカンは、同胞のサレム・アル・ドサリやイランのGKアリレザ・ベイランヴァンドという強力なライバルと競い合っている。それでも、大半の予想は彼のキャリア初受賞を有力視している。

表彰式は明後日の木曜日、アクサラ・シアター・キングパワーで開催され、19部門で賞が授与される。同会場は2017年にもアジア年間表彰式の舞台となった。

広告

そして表彰式からさらに24時間も経たないうちに、フィラス・アルブライカンはジェッダに戻り、アル・インマ・スタジアムでアル・アハリの一員として宿敵アル・ナスルとのクラシコに臨む。この一戦は、ロシュン・リーグ第9節から延期されていたものだ。

一部の報道では、わずか数日間で繰り返される移動を考慮し、アルブライカンがクラシコに間に合うかどうか疑問視されていた。しかし別の報道では、オランダ人指揮官マリノ・ブシッチの招集メンバーに名を連ねることが確実視されている。

広告

この一戦は、両チームのタイトル争いにおいて大きな意味を持つ。アル・アハリはサウジアラビアリーグの順位表で6位につけており、勝ち点は7勝4敗で積み上げた21。首位に君臨するアル・ヒラルとは、9ポイントもの差がある。

一方のアル・ナスルは勝ち点28で3位に位置し、アル・ヒラルとの差は2ポイント。2位のアル・カーディシーヤとは得失点差で後れを取っているのみだ。