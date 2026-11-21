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守備は安定し、闘志も十分。しかしホームでの初ゴールはまだ生まれない。シャルケはチャンピオンズリーグ出場のシュトゥットガルトを相手に健闘して0-0の引き分けに持ち込んだが、ブンデスリーガで切望していた苦境からの脱出は果たせなかった。

ミロン・ムスリッチ監督率いるチームは不振から抜け出そうと懸命に戦ったが、数多くのチャンスを生かせず、公式戦で8試合勝利から遠ざかっている。GKロリス・カリウスはSkyで「結局、また勝ち点1だけだ。いつかはボールをゴールに入れなければならない。きっかけをつかめると前向きに考えている」と語った。

昇格組は10試合で勝ち点わずか7にとどまり、入れ替え戦に回る16位につけている。さらに、不名誉な記録にも並んだ。63年に及ぶリーグの歴史で、最初のホーム5試合を無得点で終えたのは、これまでザンクト・パウリだけだった。わずかな慰めは、同じくハンブルクに本拠を置く同クラブが2024-25シーズンは最終的に残留を果たし、降格したのはその1年後だったことだ。

直近のTSGホッフェンハイム戦（1-2）でパフォーマンスが大きく向上したことを受け、ムスリッチ監督は試合前に確信を示していた。「この巨大なタンカー、シャルケを再び穏やかな海へ導く。100％だ」と語った。大きな目標は「ようやくまたゴール時の曲を聞きたい。もうその時だ」というものだった。

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代表戦期間を経て選手の起用状況は好転し、ムサ・シラとロビン・ゴセンスがメンバーに復帰した。アウェーのシュトゥットガルトでは、若手のヤニク・シュパルトが再び先発。セバスティアン・ヘーネス監督はSkyで「激しい試合になる。どれほど激しくなるかは我々次第だ」と語った。

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デニズ・ウンダフ、シュトゥットガルトの絶好のスタートを逃す

スタジアムの熱気を受け、両チームは開始から攻撃的な姿勢を見せた。デニズ・ウンダフは開始わずか60秒でアウェーチームに先制点をもたらすチャンスを迎えたが、低いシュートはハサン・クルジャイに土壇場でブロックされ、CKとなった。その後はシャルケが主導権を握ったものの、フィニッシュで決定力を欠いた。アディル・アウシシュは3度、惜しいシュートを外した（4分、19分、26分）。

アウェーチームは、スピードのあるクリス・フューリッヒを繰り返し使ってカウンターを狙った。フューリッヒのクロスからウンダフが迫ると、再びクルジャイが間一髪でクリア。その数秒後にはヴィタリエ・ベッカーがジェイミー・ルウェリングのシュートをゴールライン上でかき出し、さらに数秒後、グリシャ・プレメルのヘディングシュートがゴールをわずか数センチ外れた（23分）。

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格下のシャルケは激しく球際で戦い、ムスリッチ監督はタッチライン際でボールを奪うたびに喜んだ。しかし、ゴールは決まらない。シュートは迫力を欠き、ほとんどがデニス・ザイメンに難なく防がれた。シラは6週間の離脱を経て復帰し（66分）、ヘーネス監督も攻撃の手を強めた。だが、そのチームも好機を逃し、試合は最後までどちらに転ぶか分からないままだった。