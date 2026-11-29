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リヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが、1億2300万ポンドで今夏加入したブラッドリー・バルコラに、ゴール前で「殺し屋」になるよう求めた。バルコラは先週日曜日、マンチェスター・ユナイテッドに4-0で勝利した試合で何度か決定機を逃した。ジェラードは、フランス代表FWが決定力を磨けば、アンドニ・イラオラ率いるチームはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を本格的に狙えると考えている。

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ジェラード、1億2300万ポンドのバルコラにゴール前での非情さを要求

リヴァプールのレジェンド、スティーブン・ジェラードが、今夏1億2300万ポンドで加入したブラッドリー・バルコラに、ゴール前で「殺し屋」になるよう求めた。アンドニ・イラオラ率いるチームが今季、プレミアリーグとUEFAチャンピオンズリーグの両方で優勝を争うために必要だと考えている。

8月下旬にパリ・サンジェルマンから移籍したフランス代表FWは、ここまで9試合で4アシストを記録。先週日曜日にマンチェスター・ユナイテッドを4-0で圧倒した試合でも活発なプレーを見せたが、何度か明らかな決定機を逃した。得点は10月中旬のチャンピオンズリーグ、LASKに6-3で勝利した試合でのハットトリックによる3点のみだ。

「見栄えのいい選手ではなく、殺し屋になれ」

BBCラジオ5ライブに出演したリヴァプール元主将のジェラードは、バルコラの驚異的なスピードと動きを称賛する一方、ペナルティーエリア内でのためらいこそが、巨額の移籍金に見合う活躍を妨げている最大の課題だと指摘した。

「私たちはTNTスポーツで何年もPSGを追ってきた。私は彼という選手が本当に好きだし、あちらで受けていた指導も気に入っている」とジェラードは語った。「加入したら、もう少し決定力を見せてくれると思っていた……。リヴァプールのユニフォームを着た彼をここまで見て、一つだけ小さな注文があるとすれば、最後の部分だ。もう少し早くシュートを打ち、もっと素早く決断することだ。泥くさいゴールが生まれることもあるが、彼は完璧なゴールを決めようとして、もう一度ボールに触れ、最後に少し技巧を加えようとしているように見える。私には、その必要はないと思える」

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長引いた夏の移籍騒動が、バルコラのアンフィールドでの適応を遅らせた

ジェラードは、パリからの移籍が長引いたことでバルコラのプレシーズンの準備が制限され、リヴァプール加入後、ウイングの同選手がフィジカル面で遅れを取り戻す必要があったと認めた。

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「彼はプレシーズンにほとんど試合に出られないまま、ここへ来た。もちろん、移籍騒動の渦中にいたからだ。どういうことか分かるだろう。脇に置かれるような形になり、プレシーズンの親善試合に出られなくなる。だから、調子を上げるまで少し時間がかかった」とジェラードは説明した。「私は彼という選手が好きだ。これまでに見たことがないようなスピードで、リヴァプールの前線に真の脅威となる要素をもたらしたと思う。攻撃の組み立てに関わるプレーや入り込むエリアを見ても、あのような状況に持ち込める選手は多くない」

バルコラの決定力向上が、二つの大会での銀メダル獲得への挑戦を後押しするか

リヴァプールはプレミアリーグ4位で週末を迎え、2位ブライトン＆ホーヴ・アルビオンとの差はわずか1ポイント。ジェラードは、イラオラの下で主要タイトルを獲得する鍵を握るのは、バルコラの決定力だと強調した。

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「ただ、リヴァプールのユニフォームを着た彼が次のレベルに進むには、決定力が必要だ。PSGのユニフォームを着て決定力を発揮する姿は見てきた。リヴァプールでもそれができれば、このチームは戦える。プレミアリーグだけでなく、チャンピオンズリーグの終盤戦でもだ」とジェラードは締めくくった。「そして彼は、もう少し非情に、もう少し決定力を高めるだけで、鍵を握る存在になれる。見ていて素晴らしいが、最後には少しもどかしさが残る選手ではなく、殺し屋になることだ」