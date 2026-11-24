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クリスティアーノ・ロナウドが再びゴールを決めた。ポルトガルのスーパースターは、アジア・チャンピオンズリーグのアル・サッド戦でキャリア通算987得点目を記録。強烈なPKで決めた。

ロナウドは11メートルの位置からPKを蹴り、力強いシュートでアル・サッドのGKメシャール・バルシャムに反応の余地を与えなかった。

41歳になったFWは数日前、アル・アハリに敗れたリーグ戦でPKを失敗していた。しかし、そのミスで自信を失うことはなかった。火曜夜に決めたPKは、アル・ナスルでの140得点目。キャリア通算1000得点の大台がさらに近づいた。

だが、アル・ナスルはリードを長く保てなかった。22分にモハメド・ワードがアル・サッドの同点ゴールを決め、両チームは1-1でハーフタイムを迎えた。ワードは前半終了間際にレッドカードで退場となり、アル・ナスルは数的優位で後半を開始した。

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ロナウドは今季すでに11得点を記録している。サウジ・プロリーグで9得点を挙げ、アル・サッド戦の前半に決めたゴールはアジア・チャンピオンズリーグでの2得点目となった。

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タイジャニ・ラインデルスも躍動

タイジャニ・ラインデルスもアジア・チャンピオンズリーグで存在感を示した。MFは2得点1アシストを記録し、アル・カーディシーヤで最も輝いた。

オランダ人MFはフリアン・キニョネスの2得点目をアシスト。後半には自ら得点を重ねた。

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特に自身の1得点目は見事だった。ペナルティーエリアの縁からシュートを決めると、間もなく2得点目も奪った。

アル・カーディシーヤは最終的にシャバブ・アル・アハリに1-5で大勝。この勝利でラインデルスのチームはリーグフェーズの2位に立った。現時点で勝ち点が上回るのはアル・アインだけだ。