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クリスティアーノ・ロナウドが再びゴールを決めた。ポルトガルのスーパースターは、アジア・チャンピオンズリーグのアル・サッド戦でキャリア通算987ゴール目を記録。強烈なPKで決めた一撃だった。

ロナウドはPKを蹴る機会を得ると、迷いなく強烈なシュートを放ち、アル・サッドのGKメシャール・バルシャムに手の施しようがない一撃を決めた。

現在41歳のFWは、数日前に敗れたアル・アハリとのリーグ戦でPKを失敗していた。しかし、その失敗で自信を失うことはなかった。火曜夜に決めたPKは、アル・ナスルでの通算140ゴール目。キャリア通算1000ゴールの大台が、さらに近づいている。

だが、アル・ナスルがリードを喜べた時間は短かった。22分にモハメド・ワードがアル・サッドを同点に導き、両チームは1-1で前半を終えた。アル・ナスルは後半を1人多い状態で迎えた。というのも、ワードが

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ロナウドは今季すでに11ゴールを挙げている。サウジ・プロリーグで9得点を記録し、アル・サッド戦の前半に決めたゴールはアジア・チャンピオンズリーグでの今季2点目となった。

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タイジャニ・ラインデルスも躍動

タイジャニ・ラインデルスもアジア・チャンピオンズリーグで強い印象を残した。MFは2得点1アシストを記録し、アル・カーディシーヤでひときわ輝いた。

オランダ人MFは、フリアン・キニョネスの2点目をアシスト。後半には自ら得点を重ねた。

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特に1点目は見事だった。ペナルティーエリアの端から放ったシュートを決めると、間もなく2点目も奪った。

アル・カーディシーヤは最終的にシャバブ・アル・アハリに5-1で大勝。この勝利でラインデルスのチームはリーグフェーズの2位につけている。現時点で勝ち点を上回るのはアル・アインだけだ。