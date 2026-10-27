レアル・マドリーのスター、フランス人のキリアン・エムバペが、中国の2つの大手企業との契約を失った。故・毛沢東中国指導者について冗談を言う様子を映した動画が拡散し、中国国内で大きな怒りの波を巻き起こしたためで、国民感情を傷つけ、歴史的象徴を扱ううえで許容される範囲を越えたとの非難が相次いでいる。

フランスの「RMC Sport」によると、飲料メーカーの「東鵬」と乳製品メーカーの「蒙牛」が火曜日、エムバペとの提携を終了すると発表した。拡散された動画で彼の発言とされるものに対する対応で、この動画は中国のソーシャルメディア上で大きな議論を巻き起こした。

「東鵬」は公式声明で、国民感情を傷つけるいかなる行為も強く拒否するとし、こうした行動に対しては一切容認しないという方針を適用すると強調したうえで、フランス人フォワードとのあらゆる形態の提携を直ちに終了すると発表した。

「蒙牛」も間もなく同様の声明を発表した。

風刺画像が危機に火をつけた

この危機は、エムバペがインターネット上で最も笑わせられた風刺画像について語る動画にさかのぼる。彼は、ある人物の顔の部分に自分の顔を合成した画像に言及し、その人物を「中国の独裁者」と表現したが、これは毛沢東に関するものだと考えられている。

当初、フランス通信社(AFP)のデジタル検証サービスはこの動画の真偽を確認することができなかった。一方で、拡散後は怒りの反応が高まり、その発言は中国と中国国民を侮辱するものだとする批判が寄せられた。

エムバペは中国で高い人気を誇っており、ファンは世界的なサッカースターの情報に幅広い関心を寄せている。中国代表は2002年大会での唯一の出場以来ワールドカップから遠ざかっているが、歴史的人物に関する風刺的なコメントは同国では特に繊細な問題であり、とりわけ著名な政治的象徴に関わる場合はなおさらである。

中国での怒りとエムバペの責任追及を求める声

「東鵬」がエムバペとの提携を終了したというニュースは、中国のプラットフォーム「微博(ウェイボー)」で最も話題となったトピックのトップに躍り出た。一部のユーザーからは、同選手に対する法的措置を取り、賠償を求めるべきだとの声が上がった。

あるユーザーは、エムバペに対して法的措置が取られない限り、この2社の製品を二度と買わないと書き込み、別のユーザーは彼の発言を「極めて危険で不適切」と表現し、許容される範囲を越えたとみなした。

また、中国のスポーツサイト「懂球帝」も拡散された動画を批判し、その発言は中国と中国国民を侮辱するものであり、同国のサッカーファンの感情を傷つけるものだとみなした。