スペイン2部リーグのウエスカ対レアル・サラゴサのダービーは制御不能に陥った。サラゴサGKエステバン・アンドラーダはロスタイムに退場となり、相手選手に突進して顔面を殴打。スペインメディアは最大10試合の出場停止の可能性を報じている。

アラゴン・ダービーは降格圏内の両チームにとって、勝てば状況が好転する重要な一戦だった。

後半途中、オスカル・シエルバのPKでウエスカが先制。このまま試合は終了と思われたロスタイム、アンドラーダはホルヘ・プリドと揉み合いになり、押し倒して2枚目の警告を受けた。

小競り合いでアンドラーダはプルイドに挑発され、倒された。主審はアンドラーダに2枚目のイエローカードを提示した。

プルイドが立ち直った直後、アンドラーダは何かを叫ばれたとみられ、蜂に刺されたように反応。

アンドラーダは全速力でプルイドに突進し、顔面を殴った。乱闘が起き、主審はさらに2枚のレッドカードを提示した。

さらに、背後からウエスカ選手を蹴ったサラゴサのダニ・タセンデ、アンドラーダの頭部を殴ったウエスカのダニ・ヒメネスにも退場処分が科された。

『MARCA』はこれを「スペインサッカーにとって遺憾な瞬間」「アラゴン・ダービーの歴史における暗い一ページ」と評した。

ウエスカが1-0で勝利し、残留圏まであと2ポイントに迫った。サラゴサはウエスカより1ポイント少ない。両チームとも残り5試合。試合のハイライトはYouTubeでご覧いただけます。