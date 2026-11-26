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フロリアン・ヴィルツが79分、ポストに当てながら決める重要な一撃で、リヴァプールのクラブ・ブルッヘとの敵地でのチャンピオンズリーグ戦を3-0の勝利へと導いた。しかし、ドイツ人司令塔は大差での勝利にもかかわらず、アンドニ・イラオラ率いるチームの出来は決して良くなかったと認め、シュートを打つ前にGKの位置さえ見ていなかったと明かした。

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ヴィルツ、ブルッヘでの3-0というスコアはリヴァプールの出来以上と認める

フロリアン・ヴィルツは、水曜夜に敵地でクラブ・ブルッヘを3-0で下したチャンピオンズリーグ戦について、リヴァプールのプレーは本来の流れるようなものとは程遠かったと認めた。ヤン・ゾマーのミスからアレクサンデル・イサクが早い時間帯に先制したものの、ホームのベルギーチームはアリソン・ベッカーを何度も脅かした。ホアキン・セイスのシュートをドミニク・ソボスライがブロックする場面もあったが、終盤にヴィルツとイサクが得点し、勝負を決めた。

「一番大事なのは勝ち点を獲得したことだ。今季最高のプレーだったとは言えない。うまくできなかったことはたくさんあったが、いいサッカーができた時間帯もあった」ヴィルツは『TNT Sports』に語った。「ここでの試合は簡単ではなかった。相手は強いプレッシャーをかけてきた。3-0という結果は試合内容を表していないかもしれないが、僕たちは満足しているし、自分たちの質を示せた」

「GKがどこにいるかも見ていなかった」

リヴァプールがようやく重圧を振り払ったのは79分だった。前半終了前に負傷したビクトル・ムニョスに代わって出場した10代のリオ・ングモハが、カウンターから右サイドから左サイドへ展開。ヴィルツはペナルティーエリア際でワンタッチでシュート体勢を整え、左ポストに当てながらカーブをかけたシュートを決めた。

「またリオ［ングモハ］からのパスで、とにかく打ってみようと思った。GKがどこにいるかも見ていなかったから、いいゴールになった」とヴィルツは明かした。「2点目を取ることが重要だった。後半の早い時間に決めたかったけど、少し時間がかかった。間違いなく大事なゴールだったし、その後、アレックス［イサクが］試合を完全に決めた」

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ブルッヘの激しいプレスをしのぎ、終盤に決定力を発揮

厳しい寒さのヤン・ブレイデル・スタジアムで、リヴァプールは序盤にボールを支配したが、ブルッヘの激しいマンツーマンの守備にミスを誘われた。フェリックス・ルマレシャルが2度ゴールに迫り、ニコロ・トレソルディもアリソンを脅かしたが、ヴィルツの得点がホームチームの抵抗を打ち破った。

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後半のそれ以前にも、ヴィルツは低いクロスで決定機をつくっていた。イサクがそのボールをソボスライへ落としたが、主将の代役を務めたソボスライのシュートはゾマーに阻まれた。

リヴァプール、アンフィールドでのFCポルト戦へ

この勝利でアンドニ・イラオラ率いるチームはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ5試合で勝ち点12に到達し、決勝トーナメントへの自動進出に向けて順調に歩みを進めた。

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リヴァプールは次の欧州での試合でFCポルトをアンフィールドに迎える。ヴィルツとチームメイトたちは、決定力に加え、90分を通したより高い試合の支配力を示すことを目指す。