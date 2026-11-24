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サンティアゴ・ヒメネスがFCポルトの一員として、チャンピオンズリーグでデ・カイプに帰還する。古巣フェイエノールトから得点しても喜ばないと誓ったメキシコ人ストライカーは、相手がボールを失った後に苦戦する点をポルトが突こうとしているとも語った。

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ヒメネス、思い出のデ・カイプに帰還

FCポルトのFWサンティアゴ・ヒメネスが、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で、古巣フェイエノールトと対戦するためデ・カイプに戻る。両チームとも4試合を終えて勝ち点3という状況で、ヒメネスは得点してポルトの勝利に貢献したいとしながらも、ゴールを決めても喜びを表さないと明言した。

「得点しても喜ばない。欧州への扉を開いてくれ、ずっと僕を大切にしてくれたクラブへの敬意からだ」とヒメネスは語った。「ここで過ごした時間はとても素晴らしかったし、戻ってくるのはいつだって特別なこと。今は違うユニフォームを着て戻ってきたし、勝ちたい。得点もしたい。これがサッカーであり、チャンピオンズリーグだからね。夢がかなったんだ」

ヒメネスが指摘するフェイエノールトの戦術的な弱点

欧州でのキャリアの形成期をロッテルダムで過ごしたヒメネスは、フェイエノールトのスタイルをよく知ることが、FCポルトに明確な攻略の糸口を与えると考えている。相手がボールをつなぐ傾向に加え、ボールを失った後の脆さを指摘した。

「フェイエノールトのことはもう知っている。どうプレーし、何をしたいのか、何を狙っているのかも分かる」とヒメネスは語った。「あのクラブでの経験から言えば、彼らはボールを持ちたがるけれど、ボールを失った後に少し苦労する。僕たちはそこを突こうとしている」

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サポーターとの絆、バイエルン戦の思い出

ヒメネスはフェイエノールトのサポーターやかつてのチームメートとの絆を温かく振り返り、アニス・ハジ・ムサ、エセキエル・ブラウデとは今も連絡を取り合っていると明かした。また、ロッテルダムを離れる前の最も印象的な思い出として、バイエルン・ミュンヘン戦で2得点を挙げた試合を振り返った。

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「ファンが恋しい。僕たちにはとても特別なつながりがあった。僕だけでなく、家族もね」とヒメネスは語った。「バイエルン・ミュンヘンとの試合だ。デ・カイプでの最後のほうの試合の一つだった。とても特別な夜で、僕は2ゴールを決め、ファンに別れを告げた。彼らはいつまでも僕の心の中にいる」

勝利が必要な一戦、敵地の厳しい雰囲気を警戒

ヒメネスはFCポルトのチームメートに対し、デ・カイプで敵対的な雰囲気が待ち受けると警告。「僕たちはとても成熟した、賢いプレーをして、ピッチでやるべきことをやらなければならない」と付け加えた。

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ペペ、アンドレ・シウバ、ボルハ・サインスに次ぐ控えとして試合を迎えると予想されるヒメネスだが、フランチェスコ・ファリオーリ率いるチームがロッテルダムで欧州での重要な勝利を目指す中、決定的な役割を果たす可能性がある。