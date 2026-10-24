



サウジ・プロリーグでは今、クリスティアーノ・ロナウドがいつキャリア通算1000得点という大きな目標に到達するのかが、最大の話題となっている。金曜日に行われたアル・ナスル対アル・ファイサリーの一戦は3-1でアル・ナスルが勝利し、41歳のロナウドは公式記録上、その目標にまた一歩近づいた。49分、同胞ジョアン・フェリックスがフリーキックから正確なクロスを送ると、ロナウドが最も高く跳び上がり、ボールをゴールに送り込んで一時2-0とした。

得点直後、CR7はおなじみの「Siu」パフォーマンスを披露し、チームメイトから祝福を受けた。

だが、本当にロナウドの得点だったのか。疑問の余地はある。サウジリーグがSNSで公開した映像を何度見ても、ロナウドの頭がそもそもボールに触れたのか、はっきりとは分からない。仮に触れていたとしても、ボールの軌道を決定づけたのはDFアンドレイ・ジロットのように見える。

まずは映像を見て判断してほしい。





大手データ提供会社Optaはリーグとは異なり、このプレーをDFのオウンゴールと判定した。SNS上でも、多くのファンが、ポルトガル人FWの通算982得点目とされたゴールを決めたのはロナウドではなくジロットだと考えている。しかし、公式記録にはロナウドが得点者として記載されており、このゴールは正式にロナウドの得点となる。

ピッチ外でも騒動

通算982得点目を巡る議論が起きたのは、ロナウドのキャリアがただでさえ揺れている時期だ。代表戦による中断期間中、主将のロナウドはベンチに降格させられ、ジョルジェ・ジェズス監督と口論になった後、ポルトガル代表を離脱した。ロナウドは、ジェズス監督が事前の取り決めを守らなかったと主張している。ポルトガルサッカー連盟（FPF）はすぐに処分を下したが、その内容は驚くほど軽かった。規律規定に違反したスーパースターに科された罰金は255ユーロ。サウジアラビアでの桁外れの給与を考えれば、象徴的な金額にすぎない。

批判する人々は、期間のほぼ全てが代表戦のない時期に当たる30日間の出場停止と、この罰金を合わせた処分を「ばかげている」と評した。ロナウドはそれに先立ち、自身の行動について謝罪していた。



