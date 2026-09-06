フェルミン・ロペスはバルセロナで際立った活躍を続けている。メスタージャでのバレンシア戦で、チームの力強い立ち上がりの中心的な役割を担い、ラミン・ヤマルの先制点をアシストしたのち、自ら2点目を決め、シーズン開幕にあたってハンジ・フリックの構想の中で高まる存在感を裏づけた。

試合中に見られたように、フェルミンは6分に攻撃的ミッドフィールドのポジションから右サイドへ動き、先制点を挙げたラミン・ヤマルへ見事なパスを供給した。

その数分後、同選手は再びチームメイトにもう一つの決定機を演出したが、ビデオ・アシスタント・レフェリーの介入によりオフサイドの判定でゴールは取り消された。

フェルミンは危険を作り出すだけにとどまらず、22分にはバルセロナのリードを2点に広げることに成功した。アンソニー・ゴードンの働きから、バレンシアのペナルティーエリア内でこぼれ球に詰め、こうして今シーズンの特別なスタートを継続させた。

フェルミンは今シーズンの得点数を4に伸ばし、昨シーズンの合計とはわずか2点差に迫った。一方でバルセロナでの通算得点は13に達し、チームでの攻撃面における役割の進化を改めて示すものとなった。

シャビ・エルナンデスは、フェルミンの活躍を、リナレスでの経験の中で示した懸命な取り組みへの報酬と見なしていた。その後、ハンジ・フリックがこの選手を引き継ぎ、動き回り、チャンスを演出し、得点する能力によって、バルセロナのシステムの中でより重要な存在となっているように見える。

40分、フェルミンは狭いスペースの中で見事なテクニックを披露し、ディエゴ・マラドーナのスタイルを思わせる場面で3点目を挙げ、特別な一夜を完成させるところだった。しかしゴールキーパーのストール・ディミトリエフスキとポストに阻まれ、得点はならなかった。