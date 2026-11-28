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リヴァプールのアレクサンデル・イサクは現在、アンフィールドで最も注目を集める存在だ。エヴァートンとの重要なマージーサイド・ダービーを控え、決定力を発揮している。しかし、アンドニ・イラオラ監督は、クラブ史上最高額で獲得したストライカーにゴール以上のものを求めていると明言した。

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エヴァートン遠征を前に、アウェーで好調のイサク

リヴァプールは日曜日、ヒル・ディッキンソン・スタジアムでデイヴィッド・モイーズ率いるエヴァートンと対戦する。今季最も移動距離の短いアウェー戦は、249回目のマージーサイド・ダービーとなる。

イサクは水曜日、チャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦で 2ゴールを挙げ 、3-0の勝利に貢献した。今季の得点数を10に伸ばし、好調のままダービーを迎える。そのうち8ゴールはアウェーで決めたものだ。リヴァプールもアウェーで獲得可能な勝ち点15のうち13を手にし、プレミアリーグ最高のアウェー成績を残している。

イラオラ監督、得点数より総合的な貢献を要求

ストライカーが鋭い決定力を見せる一方、イラオラ監督はスウェーデン代表FWに得点目標を設定していないと明かし、チームプレー全体の方が重要だと強調した。

「いや、通常9番の選手はゴールに強く意識を向けているから、そういうことは覚えていない」とリヴァプールの指揮官は語った。「おそらく、ゴールを理由に彼を評価することはないだろう。改善が必要だと思う部分、そしてチームにとって非常に良いと思う部分に目を向ける」

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イラオラ監督はまた、イサクがアウェーで得点を重ねることに戦術上の秘密はないとし、単なる「偶然」だと述べた。

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「正直に言って、なぜイサクがアウェーで得点するのか、明確な理由はない」と続けた。「アウェーでもホームでも、我々のプレーの仕方は同じだと思う。だから、単なる偶然だと思う」

苦しんだ加入初年度からの復調

イサクの復調は、クラブ記録となる1億2500万ポンドで移籍した後、マージーサイドで苦しんだ加入初年度を経てのものだ。ニューカッスル・ユナイテッドでプレシーズンを過ごさず、コンディションが整わないまま加入。脚の骨折で4カ月離脱し、そのシーズンを通じた得点数は、現在の10ゴールの半分にも満たなかった。

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現在、リヴァプールのアウェーでの成績はホームでの成績を上回っている。それでもイラオラ監督は、ホームではより手強い相手と対戦してきたとした上で、ホームでのプレーを好むと語った。

「通常、アウェーでプレーする方がスペースを見つけやすい。相手チームは普段より積極的になり、より強くプレスをかけてくることが多いからだ」と説明した。「現時点ではアウェーの方がホームより成績は良いが、私はホームでプレーする方が好きだ」

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ダービーで待つ、次のアウェーでの試練

欧州の舞台でクラブ・ブルッヘを破ったリヴァプールは、日曜日のダービーに向けて素早く気持ちを切り替えなければならない。再び前線を担うイサクは、モイーズ率いるチームを相手にアウェーでの好調を維持するとともに、総合的なプレーも成長し続けていることをイラオラ監督に示したいところだ。