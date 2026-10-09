フランス・フットボール誌の元編集長で、バロンドール賞の元責任者であるパスカル・フェレが、フランス代表のキリアン・ムバッペに対し痛烈な批判を浴びせた。10月26日にロンドンで開催予定の受賞者発表式を前に、レアル・マドリードのこの攻撃手は、チームとしてのタイトルを欠いた今季の状況を踏まえると、今年の受賞にふさわしくないとの見解を示したものだ。

フランス紙「ウエスト・フランス」とラジオ局「モンテカルロ」によると、フェレはムバッペの受賞資格に疑問を呈し、個人記録だけでは争いを決するには不十分であり、主要なタイトルの獲得こそが世界最優秀選手を選ぶ際の基本的な基準であり続けるべきだと述べた。

フェレは、ワールドカップとUEFAチャンピオンズリーグが候補者を評価するうえで最も重要な二つの大会を成すと語り、そのいずれも制していない選手に対しては、たとえ継続的に得点を重ねることに成功していたとしても、物足りなさを感じると付け加えた。

この元責任者の批判はムバッペの戦績にとどまらず、バロンドール獲得への自らの可能性を後押しするためのメディア活動にまで及んだ。このフランス人攻撃手が複数のインタビューで、自身の得点記録とワールドカップ得点王のタイトルを根拠に、受賞にふさわしいと語っていたことを受けてのものだ。

ラジオ局「モンテカルロ」での発言の中で、フェレはこうしたやり方を前例のないものと表現し、候補者側による公然たる自己アピールは奇妙なことだと指摘した。また、投票委員会の複数のメンバーと連絡を取ったところ、彼らがこうした発言の繰り返しに不快感を示したと述べた。

さらに、インタビューを繰り返すことで投票者に影響を与えられると考えることは判断の誤りを反映していると加え、さまざまな国から投票に参加するジャーナリストたちを念頭に置いていると示唆した。

発言の締めくくりに、フェレは自身が賞に推す選手を明かし、バルセロナの至宝であるスペイン代表のラミン・ヤマルへの支持を表明した。彼の技術的な能力とタイトルの実績が、賞を争うにふさわしい傑出した選手にしているとの見解を示した。