「ゴールがどこにあるのか分かっていない」…マンチェスター・シティ戦で4ゴールを決めたサラーを英メディアが批判

エジプト代表のモハメド・サラーは、土曜日に開催されたFAカップ準々決勝でリヴァプールがマンチェスター・シティに0-4で敗れたことを受け、英国メディアから激しい批判を浴びている。

一部のアナリストは、特に64分にPKを失敗したことを受け、この試合を「エジプトの王」にとって今シーズン最も精彩を欠いたパフォーマンスの一つだと評した。

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ケインを巡りレアル・マドリードを惑わそうとしているウェブサイト「This Is Anfield」が発表した評価によると、サラーは3.53/10という低い評価を受けた。同サイトは、特にPKを外した点を挙げ、リヴァプールのスターのパフォーマンスを「ひどい」と評した。

同サイトはさらに、サラーがシティのペナルティエリア内で14回と最も多くのボールタッチを記録したものの、そのいずれも活かせなかったと付け加えた。

「悲しいパフォーマンス」

「TNT Sports」のテクニカル分析では、元スコットランド代表のアリー・マクウィストがサラーのプレーを「悲惨」と評し、「残念なことだ。このリーグとこの国を輝かせた男のかげのような存在になっている。今の彼は選手として自信を失っているように見える」と語った。

元イングランド代表GKのジョー・ハートもこれに同意し、サラーは「自信が著しく低下している」ように見え、ハーフタイムにロッカールームへ向かう姿は「完全に打ちのめされていた」と語った。

また、元リヴァプールでESPNのアナリストを務めるスティーブ・ニコルも、この急激なパフォーマンスの低下に驚きを隠せず、「前代未聞だ。昨シーズンの最優秀選手賞候補だった選手が、どうしてここまで落ち込むのか？ まるでゴールがどこにあるのかさえ分かっていないようだ！」と語った。

なお、このエジプト人スターは先日、今シーズン終了をもってリヴァプールを退団することを発表しているが、移籍先はまだ明らかにしていない。