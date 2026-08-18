アンソニー・ゴードンは、水曜日に行われる第61回ジョアン・ガンペール杯でカタルーニャのクラブがエジプトのアル・アハリと対戦する試合で、バルセロナのユニフォームを着てサポーターの前に立つ初めての試合に臨む準備を整えている。イングランド人ウインガーにとっては、チームに加入してからわずか数日後に迎える、待望の瞬間となる。

ゴードンはバルセロナで非常に好調なスタートを切っており、新たな国への移籍、そして新しいロッカールームやコーチングスタッフへの加入にもかかわらず、素早くクラブの雰囲気に順応することに成功した。本人は、受けた歓迎が難しい始まりを乗り越える助けになったと強調している。

ゴードンはバルセロナのメディアに対し、次のように語った。「バルセロナの選手としての最初の1週間は素晴らしいものだった。新しい街、新しい国であり、もちろんチームメイトやスタッフも新しいけれど、それは素晴らしい経験だった。みんなが僕をとても温かく迎えてくれた」

イングランド人ウインガーは、バルセロナ加入への意気込みの一因として、ハンジ・フリックの哲学への憧れを挙げ、加入前からこのドイツ人指揮官のスタイルを知っていたことが、カタルーニャのクラブのユニフォームで新たな挑戦に臨みたいという思いを後押ししたと述べた。

ゴードンは次のように説明した。「僕は監督の考え方を事前に知っていた。だからこそここに来たかった。このプレースタイルが好きだからね」

アル・アハリとの対戦は、このイングランド人選手にとって特別な意味を持つ。サポーターの前でバルセロナのユニフォームを着る最初の機会となるからだ。カリム・アデイエミとゴードンは、待望の試合に向けてジョアン・ガンペール杯を手にした恒例の写真撮影に参加した。

ゴードンはデビューの瞬間への意気込みを隠さず、スポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナのサポーターの前で試合に臨むことへの期待を強調し、次のように語った。「スタジアムを見て、バルセロナのユニフォームを着て、サポーターの前でプレーすることがとても楽しみだ」

このイングランド人選手は単なるデビューだけで満足してはおらず、初戦に向けて自らに明確な目標を課している。「ゴールを決めて、試合に勝ちたい」と語った。

ゴードンは発言の締めくくりに、バルセロナのサポーターへ直接メッセージを送り、移籍が発表されて以来受けてきた歓迎に感謝の意を表し、この支援をピッチ上で返すことを誓った。

そして、こう語った。「これまで僕のためにしてくれたすべてのこと、すべての愛と支援に感謝したい。たくさんのゴールとタイトルでそれに応えたいと思っている」