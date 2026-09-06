アンソニー・ゴードンがバルセロナのユニフォームでリーガ・エスパニョーラのわずか4試合を要しただけで、チームとリーグへの適応が際立って速かったことを証明した。最初の4試合でアシストを4つに伸ばし、カタルーニャのクラブの歴史における最も印象的なスタートを切った選手の一人に名を連ねた。

スペイン紙『スポルト』によると、ゴードンはリーガ・エスパニョーラでの最初の4試合で4アシストを記録した21世紀で3人目の選手となり、セスク・ファブレガス、ルイス・スアレスに続くもので、両者ともこの偉業をバルセロナのユニフォームで達成している。

ゴードンのアシストはバレンシア戦で生まれ、4試合連続のアシストとなった。彼はこの大会での最初の4試合すべてでアシストを記録しており、カタルーニャのチームでのイングランド人選手にとって並外れたスタートとなっている。

ゴードンの数字は、昨シーズンのプレミアリーグでのプレーと比較すると、より大きな重みを持つ。彼は26試合でわずか2アシストにとどまったが、バルセロナではわずか4試合でその数字を倍増させることに成功したからだ。

ゴードンはリオネル・メッシの記録まであとアシスト1つに迫っている。アルゼンチンのスターは2011-2012シーズンのリーガ・エスパニョーラでの最初の4試合で5アシストを記録していた。

この力強いスタートは、ゴードンが頼りとする最大の強み、すなわちサイドから優位性を作り出し、決定的なエリアでチームメイトにパスを届ける能力を反映しており、それがデビュー以来、彼をバルセロナの攻撃において影響力のある存在にしている。