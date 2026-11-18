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ゴンサロ・ロドリゲスが、2012年から2017年までのフィオレンティーナでの5年間を振り返った。

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元アルゼンチン人DFは『La Gazzetta dello Sport』のインタビューで語った。

「ダヴィデ・アストーリ（フィオレンティーナ時代のチームメートで、2018年3月4日にウーディネで心臓発作により死去）は毎日、僕とともにいる。もう彼がいないと思うと胸が張り裂けそうになる。話すだけでも泣きそうだ。彼は同じ守備陣の仲間だった。今も、そしてこれからもずっと心に抱き続ける。フィオレンティーナで決めた最後のゴールの写真を今も持っているんだ。ダヴィデが僕に駆け寄って抱きしめてくれている。一緒にどれほど多くの時間を過ごしたことか……」

「僕のイタリア移籍交渉を取りまとめたのはボルハ・バレロだった。僕はすでに移籍を了承していたけれど、フィオレンティーナは彼と一緒でなければ僕を獲得しないつもりだった。僕らは2人ともビジャレアルから来たんだ。ある晩、彼から電話があって、『ゴンサロ、荷物をまとめろ。フィレンツェへ行くぞ』と言われた」

「モンテッラの下で、そしてパウロ・ソウザの下で、僕らは素晴らしいサッカーをしていた。それでもチャンピオンズリーグには一度も出場できなかった。2013年はあと一歩だったのに、最終節でミランに不当なPKが与えられ、僕らは4位に終わった」

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当時、チャンピオンズリーグに出場できたのはリーグ上位3チームだけだった。フィオレンティーナは勝ち点70でシーズンを終え、アッレグリ率いるミランに2ポイント及ばなかった。ミランはリーグ最終節、前半にテルツィの得点で先制したシエナを相手に、逆転して2-1で勝利した。

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後半には、アンブロジーニとテルリッツィがそれぞれ2枚目の警告で退場。その後、主審のベルゴンツィがフェリペのバロテッリに対するファウルでPKを宣告した。バロテッリが84分に同点とし、さらにメクセスが90分の3分前に決勝ゴールを決めると、スタンドにいたミラン幹部アドリアーノ・ガッリアーニは歓喜を爆発させた。

ゴンサロ・ロドリゲスはインタビューを続け、2014年にナポリに敗れたコッパ・イタリア決勝を振り返った。「いきなり2ゴールを奪われた。今でも思い出すとつらい。それに僕は、その数カ月後にナポリでプレーする可能性もあったんだ。でも、移籍しないことを選んだ。プラデには、自分はチームのキャプテンであり、移籍したくないと伝えた。強い責任感があったんだ」

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「フィオレンティーナでは、音楽や歌を通じていい雰囲気をつくっていた。僕がギターを弾き、ネトが歌い、クアドラードが踊った。ほかのみんなは大笑いしていたよ。一番音痴だったのは？ ボルハ・バレロかな。本当に歌えないんだ。一方、ペピート・ロッシはラップが好き。僕はどちらかというとロック派だから、その点では気が合わなかったね」

「フィオレンティーナを去ったこと？ 議論を蒸し返したくはない。もう何年もたったし、それでも僕は幸せだ。もう1シーズン喜んで残りたかったけれど、コルヴィーノが認めなかった。彼はチームを大きく変えて、自分に忠実な選手を何人か連れてきたかった。僕やボルハ・バレロ、ほかの選手たちを放出したんだ。話をしに行ったときも、少し門前払いのような扱いを受けた。彼はもう決めていたんだ」