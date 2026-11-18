共有 GOALをGoogleでフォロー

ゴンサロ・ロドリゲスが、2012年から2017年までフィオレンティーナで過ごしたイタリアでの5年間を振り返った。

広告

元アルゼンチン人DFは、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで語った。

「ダヴィデ・アストーリ（フィオレンティーナでのチームメイトで、2018年3月4日にウディネで心臓発作により亡くなった）は毎日、僕とともにいる。もう彼がいないと思うとつらくてたまらない。その話をするだけで涙が出てくる。彼は同じ守備陣の仲間だった。今も、これからも、ずっと心に抱き続ける。フィオレンティーナで決めた最後のゴールの写真を今も持っている。ダヴィデが僕のところへ来て抱きしめてくれている写真だ。僕らは本当に多くの時間をともに過ごした……」

「僕のイタリア移籍の交渉を進めたのはボルハ・バレロだった。僕はすでに移籍を了承していたけど、フィオレンティーナは彼と一緒でなければ僕を獲得しないという話だった。僕らはともにビジャレアルから来ることになっていた。ある晩、彼から電話があって『ゴンサロ、荷物をまとめて。フィレンツェへ行こう』と言われたんだ」

「最初はモンテッラ、その後はパウロ・ソウザの下で、僕らは素晴らしいプレーをしていた。それでもチャンピオンズリーグには一度も出られなかった。2013年はあと一歩のところまで来ていたけど、最終節にミランへ不当なPKが与えられ、僕らは4位に終わった」

広告 広告

当時、チャンピオンズリーグに出場できたのはリーグ上位3チームだけだった。フィオレンティーナは勝ち点70でシーズンを終え、アッレグリ率いるミランに2ポイント及ばなかった。ミランはリーグ最終節、前半にテルツィの得点で先制したシエナを相手に2-1の逆転勝利を収めた。

Related Topics

後半には、アンブロジーニとテルリッツィがそれぞれ2度目の警告で退場。続いてベルゴンツィ主審は、フェリペがバロテッリに犯したファウルでPKを宣告した。バロテッリが84分に同点とし、90分の3分前にはメクセスが決勝ゴールを挙げた。スタンドではミラン幹部のアドリアーノ・ガッリアーニが喜びを爆発させた。

ゴンサロ・ロドリゲスはインタビューを続け、2014年にナポリに敗れたコッパ・イタリア決勝を振り返った。「早々に2失点した。今でも思い出すとつらいよ。それに、僕はその数カ月後、まさにナポリでプレーする可能性があった。でも、移籍しないことを選んだ。プラデには、自分はチームのキャプテンで、移籍したくないと伝えた。強い責任感があったんだ」

広告

「フィオレンティーナでは音楽や歌を通じて、いい雰囲気をつくっていた。僕がギターを弾き、ネトが歌い、クアドラードが踊った。ほかのみんなは大笑いしていたよ。一番歌が下手だったのは？ ボルハ・バレロかな。彼は本当に歌えない。ペピート・ロッシはラップが好きだった。一方、僕はロック派で、音楽の好みでは気が合わなかったね」

「フィオレンティーナを去ったこと？ 波風を立てるつもりはないよ。何年もたったし、僕は今も幸せだから。もう1シーズン喜んで残りたかったけど、コルヴィーノが認めなかった。彼はチームを刷新し、自分に忠実な選手を何人か連れてきたかった。僕やボルハ・バレロらを放出したんだ。話をしに行ったときも、少し門前払いされたような感じだった。彼はすでに決めていたんだ」