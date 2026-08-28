ミランは金曜日、セリエAで大きな勝ち点3を手にした。ルベン・アモリム監督率いるチームは、ゴンサロ・ラモスのミラン加入後初ゴールもあり、ヴェネツィアを2-0で下した。オウンゴールが試合に決着をつけた。

ミランが前半に得点できなかったのは、小さな奇跡と言っていいほどだった。ホームのミランはラモスやストラヒニャ・パブロヴィッチらを通じて何度か絶好機を迎えたが、元フォレンダムGKフィリップ・スタンコヴィッチが試合の中で存在感を増していった。

一方、元フェイエノールトのリッジチャーノ・ハプスも先発したヴェネツィアも決して引き下がらず、アコル・アダムスを通じて何度もゴールを奪うチャンスがあった。それでもサン・シーロでは0-0のままだった。

とりわけラモスは、悪い感触を抱えたままロッカールームへ向かったはずだ。PSGから加入したこの点取り屋は、次々とビッグチャンスを逃し、自らゴールを遠ざけてしまっていた。

後半開始から1時間近くが経過したところで、ユヌス・ムサがポストを直撃した直後、ラモスは再びミランでの初ゴールに迫った。ポルトガル代表FWはファーサイドでボールを受け、ダイビングヘッドを試みたが、シュートはわずかにクロスバーの上を越えた。

そして終了まで20分を少し切ったところで、ついにラモスの時が来た。FWは見事な抜け出しを見せ、アレクシス・サーレマーケルスの巧みなパスを受けると、左足で流し込んで1-0とした。

ミランは終盤、このリードを手放さず、さらに2-0とした。アルドン・ヤシャリが抜け出して放ったシュートはひどい出来だったが、ボールはスタンコヴィッチとレドゥアン・ハルハルに当たり、ミランにとって極めて幸運な形でゴールへ吸い込まれた。