マードック、ツーディー、ヌードル、ラッセル・ホブス、デーモン・アルバーン、ジェイミー・ヒューレット。『デーモン・デイズ』から『プラスティック・ビーチ』、『ヒューマンズ』を経て最新アルバム『ザ・マウンテン』に至るまで、ゴリラズは境界を押し広げ、ジャンルの壁を打ち破り、存在さえ知らなかった音の世界へとリスナーを連れ出し続けてきた。

探求と実験を重ね、壮大な世界を築き上げ、期待を覆す。その姿勢こそ、ゴリラズがMUNDIALにとってこれほど重要なバンドである理由だ。彼らは、なぜ私たちが音楽を愛するのかを思い出させてくれる。

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

世界初の試みとして、ゴリラズとMUNDIALが手を組んで生み出した、唯一無二で、率直に言って見事なホーム＆アウェーのサッカーユニフォームが発売された。美しいだけでなく、そこには意味も詰まっている。ジェイミー・ヒューレットのデザインを巧みに形にしたその仕上がりは、ゴリラズの楽曲を目に見える形にしたかのようだ。

ゴリラズはもちろん、現実を超越したようなキャラクターたちだ。だからこそ、MUNDIALとゴリラズのコラボから「ゴリラズFC」が生まれたのは必然だった。人とは違うやり方を貫く、多彩な人々をたたえるサッカークラブだ。

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

はみ出し者や一筋縄ではいかない者たち、バレエのように優雅なタッチを持つMF、想像もつかないプレーを見せるFWを思い浮かべてほしい。エリック・カントナやマリオ・バロテッリ、エドガー・ダーヴィッツやサム・カーのような存在だ。彼らはカルト的な人気を誇る英雄であり、アイコン。そして、自分たちの思い描く形に世界を作り替えようとするファンやクリエイターたちでもある。史上最もサイケデリックなサッカーチームだ。

今後もさらなる展開が控えているが、まずはゴリラズの広大な世界観を随所に盛り込んだ、緑とピンクのユニフォームの美しさをじっくり味わってほしい。生地に染め込まれたグラフィック、絵柄が飛び出してくるようなパッチ、かみつきたくなるほど大きな襟。そしてもちろん、スポンサーとしてあしらわれたあの象徴的なロゴもある。

Gorillaz/MUNDIAL

今回のコラボレーションは、間違いなくMUNDIAL史上最大のものだ。クラブへようこそ。ゴリラズFCへようこそ。