マードック、2-D、ヌードル、ラッセル・ホッブス、デイモン・アルバーン、ジェイミー・ヒューレット――『Demon Days』から『Humanz』、『Plastic Beach』、そして最新作『The Mountain』まで、ゴリラズは常に境界を押し広げ、ジャンルの壁を打ち破り、未知の音の世界へ私たちを導いてきた。

その探求心、実験精神、期待を裏切る姿勢が、MUNDIALにとって彼らを特別なバンドにしている。彼らは私たちに音楽の魅力を思い出させてくれる。

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

この度、ゴリラズとMUNDIALが世界初タッグを組み、ホーム＆アウェイのサッカーユニフォームを共同制作。美しいデザインに深いメッセージを込め、ジェイミー・ヒューレットが命を吹き込みました。まるでゴリラズの音楽を視覚化したようです。

現実を超越した彼らだからこそ、MUNDIAL×Gorillazが「Gorillaz FC」を立ち上げたのは自然な流れだった。このクラブは、型にはまらない人々の多様性を称える。

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

型破りのアウトサイダー、異端児、バレエのようなタッチを持つMF、想像を超えるプレーを見せるFW――エリック・カントナ、マリオ・バロテッリ、エドガー・ダヴィッズ、サム・カーのような選手たちだ。彼らはカルトヒーローであり、世界を自分たち色に染めようとするファンやクリエイターでもある。史上最もサイケデリックなサッカーチームがここに誕生した。

今後も続報を予定していますが、まずは緑とピンクが鮮やかなユニフォームをご堪能ください。昇華プリントのグラフィック、飛び出すパッチ、かじりたくなる大襟、そしてお馴染みのスポンサーロゴが、ゴリラズの世界観を凝縮しています。

Gorillaz/MUNDIAL

これはMUNDIALが手がけた最大規模のコラボレーション。さあ、クラブへようこそ。ゴリラズFCへようこそ。