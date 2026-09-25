ナポリ時代にファビアン・ルイスの元同僚だったファウジ・グラムが、2022年のスペイン人MFのパリ・サンジェルマンへの移籍について興味深い詳細を明かし、フランスのクラブが移籍を決着させる前にレアル・マドリードが獲得を望んでいたと語った。

グラムは『コリエレ・デロ・スポルト』紙に対し、カルロ・アンチェロッティがファビアン・ルイスをレアル・マドリードに呼び戻したがっていたと述べた。当時、選手はナポリとの契約が残り1年となっており、後にフリーで移籍できる状況にあった。

グラムは、レアル・マドリードがパリ・サンジェルマンとの契約更新の前にキリアン・エムバペとの契約を試みることに注力していたため、当時は動くことができなかったと説明した。

さらに、フランスのクラブはレアル・マドリードがファビアン・ルイス獲得を望んでいることを知り、スペインのクラブが動く前に急いで契約を結んだとし、この移籍はレアル・マドリードの計画を妨害するという文脈で行われたものだと指摘した。

グラムは「ファビアンはナポリにいて、アンチェロッティは彼をレアル・マドリードに呼び戻したがっていた」と語り、パリ・サンジェルマンでの選手の苦しい滑り出しは、彼の解釈によれば、クラブが彼を望んでいなかったからではなく、この移籍がレアル・マドリードに彼を獲得させないことにも結びついていたからだと付け加えた。

グラムは最後にファビアンのレベルを称賛して締めくくり、パリ・サンジェルマンはこの理由で彼と契約し、その後に世界最高の中盤の選手に巡り合ったと述べ、アンチェロッティが彼の獲得に固執したことは彼の技術的な価値の証だと指摘した。